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27.08.2020 16:28
Рубрика: Легковые авто

У Kia Stinger появился новый мотор

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

В дополнение к изменениям во внешнем облике, представленным на прошлой неделе, обновленный лифтбек Kia Stinger получил ряд повышающих комфорт, безопасность и динамические характеристики новшеств.

Фото: www.thekoreancarblog.com
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К услугам водителя и пассажиров обновленный Stinger предложит новую медиасистему с 10,25- или 8-дюймовым (в зависимости от рынка) тачскрином на передней консоли, с функцией разделения экрана для одновременного использования водителем и пассажиром. Система имеет функцию связи с мобильными устройствами на iOS и Android, поддерживает одновременное подключение двух беспроводных устройств и имеет голосовой интерфейс управления климатической системой, аудиосистемой и навигацией.

Щиток приборов на выбор заказчика может быть с аналоговыми шкалами и дополнительным 4,2-дюймовым ЖК-дисплеем вместо 3,5-дюймового прежде или полностью виртуальным, отображаемым на 7-дюймовом дисплее.

Через мобильное приложение Kia UVO теперь и владельцы Stinger, находясь вдали от автомобиля, смогут заблаговременно активировать обогрев сидений, задать температуру салонного воздуха и запустить двигатель.

Фото: Пресс-служба Kia.

Комплекс систем превентивной безопасности Stinger пополнился предупреждением о приближающемся автомобиле при высадке в сторону дороги, системой контроля слепых зон с трансляцией изображения на монитор, ассистентом удержания автомобиля в полосе движения и сигнализатором оставленных на заднем сидении детей и животных.

Фото: Пресс-служба Kia.
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В Северной Америке для Stinger предложен новый двигатель - бензиновый с наддувом 2,5 л (304 л.с., 422 Нм). Другие двигатели остались без изменений - бензиновые с наддувом 2,0 л (255 л.с., 197 и 249 л.с. в версии для России, 373 Нм) и 3,3 л (370 л.с., 510 Нм).

Последний на некоторых рынках, где это не противоречит техническим нормам, будет комплектоваться глушителем с принудительным клапаном, в спортивном режиме направляющим поток выхлопных газов мимо последней камеры для более различимого и волнующего аккомпанемента езды. Но в России он не появится.

Продажи обновленного Stinger в нашей стране стартуют в сентябре.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia