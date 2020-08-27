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27.08.2020 06:12
Рубрика: Власть

В Совфеде прокомментировали санкции США в отношении российских НИИ

Внесение властями США пяти российских НИИ в санкционный список нельзя воспринимать иначе как борьбу за рынок наукоемких технологий. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС
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Новые санкции в США объяснили предполагаемым участием НИИ в разработке химического и биологического оружия, что удивило Клинцевича. Он напомнил, что в 2017 году Россия закончила утилизацию химоружия и боеприпасов, согласно договорам с американцами. При этом Вашингтон к данной работе даже не приступал. "Мы соблюдаем все договоренности. Получается так, что в чужом глазу они соринку видят, а в своем бревна не замечают" - цитирует сенатора "Вечерняя Москва".

Кроме того, за океаном понимают, что в нашей стране есть научно-исследовательские институты, разработки которых можно назвать прорывными. Но на санкции обращать внимания уже не стоит, они стали обычным явлением, считает Клинцевич.

В "черном списке" оказался институт, участвовавший в разработке первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов полагает, что санкции - это попытка не дать России экспортировать лекарство. Он напомнил, что уже 27 стран уже готовы покупать российскую вакцину. "Ничего более страшного для Вашингтона нет", - подчеркнул сенатор.

Ранее на санкции отреагировал посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, обвинения в адрес ряда российских научно-исследовательских институтов беспочвенны, Россия надеется получить разъяснения.

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