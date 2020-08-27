Указ губернатора Воронежской области от 27 августа 2020 года № 355-у "О внесении изменения в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 20.05.2020 № 195-у, от 22.05.2020 № 202-у, от 29.05.2020 № 212-у, от 11.06.2020 № 243-у, от 19.06.2020 № 251-у, от 26.06.2020 № 265-у, от 30.06.2020 № 269-у, от 03.07.2020 № 273-у, от 07.07.2020 № 277-у, от 10.07.2020 № 280-у, от 16.07.2020 № 289-у, от 23.07.2020 № 300-у, от 31.07.2020 № 312-у, от 14.08.2020 № 335-у, от 20.08.2020 № 345-у) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

- в подпункте "в" слова "кинотеатров (кинозалов)," исключить;

- абзац третий подпункта "е" изложить в следующей редакции:

"- проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;";

- подпункт "е" дополнить абзацем следующего содержания:

"- деятельности кинотеатров (кинозалов) при наполняемости залов не более 50 % и при соблюдении соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;".

1.2. Абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции:

"- обеспечить реализацию образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования с соблюдением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

1.3. Пункт 181 изложить в следующей редакции:

"181. Организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, обеспечить предоставление соответствующих услуг с соблюдением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







