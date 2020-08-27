Вышел первый трейлер "Цоя" Алексея Учителя

Драма Алексея Учителя "Цой", о которой так долго и интригующе говорили, обзавелась первым трейлером.

Ролик только что размещен на YouTube-канале SonyPicturesRU и вызывает гамму сложнейших чувств. Чтобы понять, насколько все непросто - можно ознакомиться с комментариями, например.

Напомним: картина "Цой" - не совсем про Виктора Цоя. Главными героями ленты стал гроб музыканта и водитель "Икаруса", ставшего для фронтмена "Кино" фатальным.

"Павел Шелест (Евгений Цыганов) был правильный мужик. Не любил крутых поворотов. Всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезался "Москвич" Виктора Цоя", - напомнила подпись к ролику.

Кумир миллионов, как знаем, тогда погиб на месте. Причем "Павел ничего не знал о Цое (!), не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней".

Даты премьеры все еще нет. Но обещано: "Скоро".

Ранее называлось 3 сентября, но сроки вновь перенесли.