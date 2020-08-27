Новости

Кэти Перри родила от Орландо Блума 15:26
Вышел трейлер седьмой части хоррора "Дрожь земли" 15:06
Вышел фильм о съемках "Довода" 14:30
Вышел трейлер криминальной саги с Милошем Биковичем "Южный ветер" 14:08
Вышел русский трейлер полнометражного мультфильма "Таинственный остров" 14:01

Вышел первый трейлер "Цоя" Алексея Учителя

Новости
    27.08.2020, 15:51
Текст:   Олег Усков

Драма Алексея Учителя "Цой", о которой так долго и интригующе говорили, обзавелась первым трейлером.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер криминальной саги с Милошем Биковичем "Южный ветер"

Ролик только что размещен на YouTube-канале SonyPicturesRU и вызывает гамму сложнейших чувств. Чтобы понять, насколько все непросто - можно ознакомиться с комментариями, например.

Напомним: картина "Цой" - не совсем про Виктора Цоя. Главными героями ленты стал гроб музыканта и водитель "Икаруса", ставшего для фронтмена "Кино" фатальным.

"Павел Шелест (Евгений Цыганов) был правильный мужик. Не любил крутых поворотов. Всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезался "Москвич" Виктора Цоя", - напомнила подпись к ролику.

Фото: youtube.com/ SYFY WIRE
Вышел трейлер седьмой части хоррора "Дрожь земли"

Кумир миллионов, как знаем, тогда погиб на месте. Причем "Павел ничего не знал о Цое (!), не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней".

Даты премьеры все еще нет. Но обещано: "Скоро".

Ранее называлось 3 сентября, но сроки вновь перенесли.

Новости

Киану Ривз ответил на вопрос, кто сильнее - Нео или Джон Уик 13:31
Американские кинокритики отказались рецензировать "Новых мутантов" 13:15
Режиссер "Лары Крофт" снимет скандинавское кайдзю "Тролль" 12:27
Netflix закрыл "Видоизмененный углерод" 11:30
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Алексей Чадов рассказал о своей реакции на экстремальные ситуации 26.08.2020
Оскар Кучера прокомментировал свой уход из шоу Леры Кудрявцевой 26.08.2020
Вышел трейлер российской комедии "Хандра" с Гордоном 24.08.2020
⧣ трейлер
Вышел трейлер мелодрамы "Аммонит" с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан 26.08.2020
Вышел русский трейлер харрасмент-триллера "Ассистентка" 26.08.2020
Вышел трейлер турецкой политической хоррор-антиутопии "Антенна" 26.08.2020
⧣ музыка
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Никита Пресняков рассказал, как переболел коронавирусом 22.08.2020
Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман 22.08.2020
Новый клип BTS набрал сорок миллионов просмотров за пять часов 21.08.2020