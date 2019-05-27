Евгений Цыганов сыграет водителя "Икаруса", с которым столкнулся Цой

Определился исполнитель главной роли в кинокартине, предполагающей взгляд на смерть лидера группы "Кино" Виктора Цоя с несколько необычного ракурса.

Речь идет о ленте Алексея Учителя с рабочим названием "Цой", сюжет которой сосредоточится на судьбе водителя "Икаруса", в аварии с участием которого и погиб музыкант.

Как сообщает РИА Новости, водителя смертоносного автобуса сыграет актер Евгений Цыганов.

Уточнено: студия Учителя "Рок" представила картину на российском стенде Made in Russia на Каннском кинорынке.

Напомним. Режиссер сообщил, что планирует начать съемки этим летом - с премьерой на 2020 год, к тридцатилетию со дня гибели музыканта.

При этом у ленты есть еще одно рабочее название - "47", по названию невыпущенного альбома Цоя, рассказал режиссер агентству. Добавив, что, скорее всего, "выбор будет между этими двумя вариантами".

Виктор Цой погиб в ДТП под Ригой 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Как гласит официальная версия, музыкант заснул за рулем своего "Москвича" и автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Икарусом".

Ранее сообщалось, что номерной знак рокового "Москвича" был выставлен на аукцион и ушел за два миллиона рублей

Евгению Цыганову сорок лет. Известен по фильмам и сериалам "Космос как предчувствие", "Оттепель", "Огни притона", "Займемся любовью", "Коллекционер", "Счастливый конец", "Озабоченные", "Многоточие", "Вы все меня бесите". У актера восемь детей.