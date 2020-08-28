Китайцы выпустят гиперкар за 100 миллионов рублей

Китайская компания Hongqi, известная как производитель лимузинов для местной партийной элиты, подтвердила, что начнет производство гиперкара S9 в следующем году.

Также китайцы объявили уточенную цену: 10 миллионов юаней (около 110 млн рублей), что полтора раза меньше, чем называлось ранее. Планируется, что будет выпущено 70 экземпляров гиперкара.

Hongqi S9 был впервые показан на Франкфуртском автосалоне осенью 2019 года. Его кузов замысловатых форм полностью выполнен из карбона, более того, из легкого композита сделаны и колеса. Гибридная силовая установка, состоящая из двигателя V8 с турбонаддувом и электромотора, развивает 1400 лошадиных сил. Благодаря прекрасному соотношению веса и мощности китайский гиперкар способен потягаться с Bugatti Chiron: заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 1.9 секунды, максимальная скорость 400 км/ч.

В Hongqi говорят, что S9 - полностью китайская разработка. Не будем оспаривать это утверждение, скажем лишь, что производство гиперкара будет налажено на совместном предприятии Hongqi и Silk EV. Последний является стартапом с отделениями в китайском Чанчуне, Нью-Йорке и… итальянской Модене - родине Ferrari, Lamborghini и Pagani!

Кстати, в начале года состоялась премьера роскошного седана Hongqi H9, а совсем недавно гамма моделей китайского производителя пополнилась большим электрокроссовером E115.

Фото: Пресс-служба Hongqi.