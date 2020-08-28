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28.08.2020 08:39
Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити" предложит за Месси 100 млн евро и трех игроков

Текст: Максим Домчев
"Манчестер Сити", учитывая возможные проблемы с финансовым fair play, не может купить у "Барселоны" Лионеля Месси за большую сумму. В связи с этим английский клуб готов предложить каталонцам за их лидера трех игроков и денежную компенсацию в 100 млн евро. Об этом сообщает сообщает Diario Sport.

"Манчестер Сити" включит в сделку двух нападающих - Габриэля Жезуса и Бернарду Силву, а также защитника Эрика Гарсию.

Фото: LLUIS GENE / AFP
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Ранее Месси заявил о своем желании покинуть команду. Он попросил клуб отпустить его бесплатно, однако руководство каталонцев не готово пойти на этот шаг. Называлась сумма компенсации в 700 миллионов евро, но такие деньги не сможет заплатить никто.

В услугах Месси заинтересованы "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Интер". Также игрока хотел бы купить "ПСЖ", но этот вариант, по данным СМИ, игрока не устроил.

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