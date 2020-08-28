В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка

В Чите возбуждено уголовное дело в отношении подростка 2002 года рождения, прикурившего от свечи в одном из храмов города. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ).

В июле молодой человек, зайдя в церковь, демонстративно зажег сигарету от свечи, которая стояла на алтаре. Происходящее снял на видео, а затем разместил ролик в социальной сети. На основании тех самых видеокадров следователи начали проверку.

Позднее подросток записал обращение с извинениями, заявив, что никого не хотел обидеть своим поступком. Однако это не помогло избежать уголовного преследования.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.