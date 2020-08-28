СК возбудил еще два уголовных дела о реабилитации нацизма

Кроме того, не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте "Банк памяти" фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

"По фактам размещения в Сети фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично", - подчеркнули в СК РФ.

Там отметили, что следователями провели допросы подозреваемых, обыски по местам их жительства. Сейчас выполняются весь спектр следственных и оперативных мероприятий по закреплению полученных доказательств. "Оба подозреваемых в ходе допросов признали факты размещения вышеуказанных фотоматериалов, при этом они осознавали кем являлись изображенные на них лица", - подчеркнули в СК РФ.