СК возбудил еще два уголовных дела о реабилитации нацизма

Новости

В Кремле рассказали про резерв правоохранителей для Беларуси 13:48
Жителей ряда регионов начали прививать от гриппа 13:44
Лукашенко рассказал о своем отношении к флагу оппозиции 13:37
Юрий Мороз снимет новый сезон сериала "Содержанки" 13:36
На острове Гогланд нашли захоронение защитников Ленинграда 13:22
В июле банки увеличили выдачу кредитных карт на 2,7% 13:18
В Москве стартовал новый этап "Миллиона призов" для жителей Марьино и Бабушкинского 13:15
ЦСКА увеличил предложение "Спортинга" за Палинью 13:12
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Беларуси 13:11
GAC презентовал в России кроссовер GS5 - конкурента RAV4 и Outlander 13:04
Систему поиска "Работа без границ" создают в ЕАЭС 12:53
На улицах Иннополиса появился первый робот-курьер 12:50
Песков не подтвердил обязательную вакцинацию сотрудников Кремля 12:48
"Оскар" сохранит "мужские" и "женские" награды 12:48
В МЭР оценили число будущих внесудебных банкротов 12:40
В Карелии два подростка на мотоцикле погибли в ДТП 12:38
МВФ: Беднейшим странам грозит "потерянное десятилетие" из-за COVID-19 12:35
Apple может представить свой поисковик 12:35
Шойгу показали новый военный беспилотник "Сапсан-Конвой" 12:31
Вышел трейлер зомби-хоррора с Дональдом Сазерлендом "В одиночку" 12:31
В Башкирии подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в первый класс 12:25
Синоптики назвали сроки наступления осени в Москве 12:23
Россия зеркально ответила на высылку своего дипломата из Норвегии 12:22
В Москве поймать лжеврача помогли его орфографические ошибки 12:17
Детей пока не будут прививать от коронавирусной инфекции 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 13:46
Рубрика: Происшествия

СК возбудил еще два уголовных дела о реабилитации нацизма

Текст: Александр Степанов
Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по статье УК РФ о реабилитации нацизма в отношении жителя Кемерова Дмитрия Бородаенко и жителя Перми Максима Гусев. Как сообщили в СК РФ, установлено, что Бородаенко не позднее 6 мая разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" в интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". По версии следствия, это было сделано "с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге".

Кроме того, не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте "Банк памяти" фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

В Кремле назвали недопустимой игру с пропагандой нацизма

"По фактам размещения в Сети фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично", - подчеркнули в СК РФ.

Там отметили, что следователями провели допросы подозреваемых, обыски по местам их жительства. Сейчас выполняются весь спектр следственных и оперативных мероприятий по закреплению полученных доказательств. "Оба подозреваемых в ходе допросов признали факты размещения вышеуказанных фотоматериалов, при этом они осознавали кем являлись изображенные на них лица", - подчеркнули в СК РФ.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Пермский край СФО Кемеровская область ПФО Пермский край Пермь РГ-Видео

Главное сегодня

В Кремле рассказали про резерв правоохранителей для Беларуси
ВМФ России: Появление подлодки "Омск" недалеко от Аляски было штатным
Россия зеркально ответила на высылку своего дипломата из Норвегии
Шойгу показали новый военный беспилотник "Сапсан-Конвой"
Жителей ряда регионов начали прививать от гриппа
Штрафы за опасный контент в соцсетях предложили повысить
Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств