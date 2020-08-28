Новости

Трамп сравнил себя с Авраамом Линкольном 07:20
Китайский зонд преодолел 100 миллионов километров на пути к Марсу 07:17
Шторм "Лаура" повалил памятник конфедератам в Луизиане 06:40
Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter 06:33
Трамп официально принял выдвижение на второй срок 05:51
Иванка Трамп призвала не судить об отце по его публикациям в Twitter 05:42
В Мельбурне три человека стали жертвами шторма 05:17
Сентябрь в Москве начнется с похолодания 05:13
Эксперт рассказал о причинах быстрой разрядки смартфонов 04:55
Сбежавших из лагеря в Хабаровском крае девочек нашли живыми 04:43
Президент Мексики с супругой зарегистрируют свои имена в качестве торговых марок 04:07
В США число жертв шторма "Лаура" возросло до шести 03:36
На юге Дальнего Востока и в Сибири пройдут сильные ливни 03:33
Ким Чен Ын посетил пострадавшую от тайфуна провинцию 03:07
В США скончался один из создателей мультсериалов про "Скуби-Ду" 02:54
Шторм "Лаура" обесточил дома тысяч жителей Арканзаса, Луизианы и Техаса 02:34
Пелоси выступила против дебатов между Трампом и Байденом 02:32
Генпрокурором Колумбии впервые стала женщина 01:57
Microsoft, Walmart и Oracle подали заявки на покупку TikTok 01:54
Во время урагана "Лаура" на химзаводе Луизианы произошла утечка хлора 01:42
За неделю 38 иностранных самолетов провели разведку у границ России 01:11
Вильфанд предупредил об аномальном тепле почти на всей территории России 00:42
Регистрация второй российской вакцины может пройти в ускоренном порядке 00:40
Военные КНР выдворили эсминец США из своих территориальных вод 00:25
По обстрелу автобуса под Харьковом задержаны 14 подозреваемых 27.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 06:40
Рубрика: В мире

Шторм "Лаура" повалил памятник конфедератам в Луизиане

Обрушившийся на американский штат Луизиана ураган "Лаура", позднее ослабевший до шторма, разрушил памятник конфедератам перед зданием суда в городе Лейк-Чарльз. Именно этот монумент ранее безуспешно пытались демонтировать активисты по борьбе с расизмом, сообщает газета The New York Times.

Фото: AFP/SAUL LOEB
Пелоси потребовала убрать из здания конгресса статуи конфедератов

Установленный более 100 лет назад памятник "Защитникам Юга" представляет собой мраморную колонну, на которой возвышается солдат с флагом южан, пишет РИА Новости. Непогода обрушила фигуру солдата.

С момента начала протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, местные активисты добивались демонтажа памятника. Однако две недели назад выборный орган местного самоуправления 10 голосами против пяти проголосовал за сохранение монумента.

Отметим, что жертвами "Лауры" в Луизиане стали уже шесть человек. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в пределах тропического шторма сейчас составляет 22,3 м/с. "Лаура" находится в районе границы между Луизианой и Арканзасом, двигаясь на северо-восток.

В мире США

Главное сегодня

Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси
Путин ответил критикам вакцины от коронавируса
Трамп официально принял выдвижение на второй срок
ВОЗ: Пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей
Вильфанд предупредил об аномальном тепле почти на всей территории России
Как начинается новый учебный год в разных странах
Лукашенко пообещал решить ситуацию в стране "в ближайшее время"