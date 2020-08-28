Шторм "Лаура" повалил памятник конфедератам в Луизиане

Обрушившийся на американский штат Луизиана ураган "Лаура", позднее ослабевший до шторма, разрушил памятник конфедератам перед зданием суда в городе Лейк-Чарльз. Именно этот монумент ранее безуспешно пытались демонтировать активисты по борьбе с расизмом, сообщает газета The New York Times.

Установленный более 100 лет назад памятник "Защитникам Юга" представляет собой мраморную колонну, на которой возвышается солдат с флагом южан, пишет РИА Новости. Непогода обрушила фигуру солдата.

С момента начала протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, местные активисты добивались демонтажа памятника. Однако две недели назад выборный орган местного самоуправления 10 голосами против пяти проголосовал за сохранение монумента.

Отметим, что жертвами "Лауры" в Луизиане стали уже шесть человек. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в пределах тропического шторма сейчас составляет 22,3 м/с. "Лаура" находится в районе границы между Луизианой и Арканзасом, двигаясь на северо-восток.