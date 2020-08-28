СМИ: страховщики привяжут стоимость ОСАГО к марке и модели авто

На днях в России вступили в силу поправки в закон, согласно которым стоимость полиса ОСАГО теперь будет рассчитываться индивидуально. Уже сейчас эксперты предполагают, что повышенные тарифы будут ждать владельцев подержанных автомобилей.

Страховые компании могут самостоятельно выбирать факторы риска (так называемый "коэффициент страховщика"), влияющие на понижение и повышение стоимости полиса. Как сообщает "Газета.Ru", некоторые из них планируют учитывать марку и модель автомобиля.

Именно этот фактор повлияет на цену ОСАГО для владельцев старых машин. Как правило, они хуже обслуживаются и с технической точки зрения больше подвержены авариям. У некоторых из них попросту отсутствуют более новые механизмы безопасности - противобуксировочная система, курсовая стабилизация, ABS. Хотя точной статистики на этот счет нет.

Другие компании рассматривают возможность учитывать стиль вождения каждого конкретного автовладельца при расчете цены. Его можно будет проанализировать благодаря установленному в машине телематическому GPS/ГЛОНАСС трекеру после оформления полиса.

Прибор будет собирать данные об интенсивности разгона и торможения, резких маневрах. На основании этих параметров водителю будет предоставляться скидка по уже купленному полису и начисляться на банковский счет. Таким образом страховые компании могут отсечь из числа своих клиентов опасных водителей, для которых цена ОСАГО будет дороже.