Трамп сравнил себя с Авраамом Линкольном

Президент США Дональд Трамп в программной речи на общенациональном съезде Республиканской партии сравнил себя с освободителем рабов и национальным героем американцев Авраамом Линкольном.

По утверждению хозяина Белого дома, для афроамериканцев он сделал больше, чем любой другой президент, начиная с Линкольна. "Когда я буду переизбран, будет еще лучше", - цитирует Трампа РИА Новости.

Во время своей речи Трамп также дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Его соперником на предстоящих выборах будет кандидат от демократов Джо Байден.

Авраам Линкольн был 16-м президентом США (1861-1865). При нем в Америке шла гражданская война, в ходе которой было отменено рабство. Линкольн был первым президентом-республиканцем.