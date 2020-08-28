Трамп официально принял выдвижение на второй срок

Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Об этом он заявил выступая в Белом доме на общенациональном съезде республиканцев.

"С глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США", - цитирует Трампа РИА Новости.

Основным соперником нынешнего президента США на предстоящих выборах будет кандидат от демократов Джо Байден. Свое официальное согласие участвовать выборах он дал 20 августа. Выступая с речью в своем родном городе Байден тогда заявил, что "только объединившись, граждане страны смогут преодолеть нынешнее время тьмы в Америке".

Что касается Трампа, то помимо благодарности однопартийцам за оказанное доверие, он заявил, что в ближайшие выходные лично поедет в пострадавшие от урагана "Лаура" штаты, чтобы на месте оценить ущерб от стихии.