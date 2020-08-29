Ломучие и дорогие в ремонте? Правда и мифы об обслуживании французских авто

Рынок подержанных автомобилей в России втрое превосходит продажи новых машин. Во время пандемии, когда работа автосалонов оказалась парализована, сделки на "вторичке" стали еще активнее. Причем выбор достойных предложений на сайтах объявлений сокращается на глазах из-за остановки услуги Trade-in. Одними из самых привлекательных вариантов остаются французские автомобили, которых многие побаиваются из-за стереотипного восприятия. Чего в этих стереотипах больше - правды или домыслов? Попробуем разобраться.

В Европе же, да и в тех же Беларуси с Украиной автомобилисты прекрасно ездят на французских, итальянских или испанских марках, не испытывая особых трудностей с их ремонтом. Неужели западные соседи знают какой-то секрет или как-то по особенному эксплуатируют авто, что у них машины служат достаточно долго, а у нас начинают сыпаться, как только пересекут границу? На самом деле вопрос этот состоит из множества факторов, причем правда в них, как обычно, лежит где-то посередине.

Во Франции два автоконцерна, каждый из которых идет своим путем. Частично государственная компания Renault, специализирующаяся на машинах нижнего и среднего класса, в современной истории куда больше общего имеет с японскими моделями бренда Nissan, с которым состоит в альянсе. Главный конкурент, группа Peugeot-Citroen, наибольшую популярность имела, когда работала самостоятельно, а вот всевозможные кооперации с Mitsubishi, Toyota и BMW, кажется, принесли марке больше проблем, нежели пользы.

Проблемные узлы и агрегаты - полуправда

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Как это часто бывает у любого автопроизводителя, французские автомобили обладали удачным и неудачными решениями, модификациями и агрегатами. Так что обобщать тут никак не получится: в рамках одной модели были версии, которые по надежности могли дать фору любой "Тойоте", а могли и разорить владельца на сервисе.

Тут ничего не поделаешь - при выборе Peugeot, Renault и Citroen придется хорошенько проштудировать техническую начинку модельного ряда, чтобы найти правильную модификацию.

Начнем с проблем. Как ни странно, французам не очень-то везло с иностранными партнерами - большая часть заимствованных у "коллег" агрегатов на французских автомобилях не приживалась.

Знаменитый автомат AL4/DP0, купленный еще в 90-х годах у немцев из Volkswagen, цепные двигатели EP6 серии Prince от BMW, японский вариатор Jatco на Renault - все это в разной степени проблемные составляющие, которые сильно подпортили репутацию "французам".

Зачем же они ввязались в кооперацию? Все просто: французские автобренды всегда были ориентированы на внутренний европейский рынок, который долгое время предпочитал единственную модификацию - дизель на механике, на которой французы "собаку съели". Как только крен внутреннего и, главным образом, экспортного спроса начал смещаться в сторону "автоматов", экологичных бензиновых турбомоторов, а затем и кроссоверов, тут-то и начались сложности - нужно было быстро и недорого попасть на потребительскую волну. Отсюда и всевозможные слияния, бейдж-инжиниринг, эксперименты по обмену агрегатами и прочие спорные решения.

Если же вернуться к исконным французским модификациям, то быстро выяснится, что родным бензиновым двигателям серии TU и дизелям Hdi и К9К при хоть каком-то уходе нет сноса - они ходят по 300-400 тыс.км. Механические коробки быстро и легко чинятся. А если и брать автоматическую трансмиссию, то лучше всего беспроблемный 6-ступенчатый японский автомат Aisin, который на "французов" от PSA ставился и ставится до сих пор.

Очень дорогое сервисное обслуживание - неправда

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Несмотря на то, что у Renault, Citroen и Peugeot были модели, которые играли в бизнес-классе и имиджевом сегменте, в целом основной акцент французских производителей был сосредоточен на масс-маркете, что особенно касается "Рено". Стоимость как самих машин из Пятой республики, так и их обслуживания рассчитывалась на карман среднестатистического небогатого европейца. Ну а после возрождения бюджетного бренда Dacia, который у нас известен как семейство на базе Renault Logan, говорить о дорогом обслуживании "французов" не приходится вовсе.

Большая часть моделей построена на простых платформах с полузависимыми схемами подвесок, атмосферными моторами, без полноприводных трансмиссий и прочих наворотов.

Популярные модели французских автобрендов сегодня имеют полный спектр оригинальных и неоригинальных деталей, а также профильные СТО со специалистами во всех крупных городах России. По стране к сегодняшнему дню по инициативе PSA даже развернута фирменная сервисная сеть Eurorepar, которая специализируется на ремонте французских машин.

Вопросы могут возникнуть только при покупке каких-то французских эксклюзивов или дорогих модификаций старших моделей. Дороговато может обойтись ремонт знаменитой гидроподвески Citroen, электронных амортизаторов или хитрых рычагов у навороченных комплектаций седанов Peugeot. Хороших и дорогих специалистов могут потребовать дизели в запущенном состоянии. Но подобные ремонты и детали дорого стоят у всех марок, так что "французы" тут какими-то особенностями тоже не обладают.

Единственное, с чем можно согласиться - достаточно дорогие оригинальные кузовные детали.

Отсутствие профильных специалистов - полуправда

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Собственно, это одна из причин некогда критичного отношения россиян к французским автомобилям. В силу гораздо меньшей популярности французских машин на фоне немецких и японских, сервисный рынок по этому направлению развивался очень медленно и в основном в больших городах. Так, например, даже в Санкт-Петербурге в начале 2000-х годов на весь мегаполис была пара-тройка "французских" мастерских, а, например, владельцы итальянских машин расплачивались за свой экстравагантный выбор тем, что вытачивали запчасти у слесарей на заводе, поскольку найти детали было почти невозможно.

В регионах же покупка недорого "француза" превращалась в настоящий квест для механиков. Не всегда тривиальные конструкторские решения, необходимость использования специального инструмента, порой специфическая компоновка узлов и агрегатов, а также применение разного рода "фишек" на начальном этапе ставили сервисменов в ступор. Иногда проблемой становилась даже такая операция как снятие аккумулятора, которая порой требовала на французских авто дополнительных работ по освобождению пространства вокруг батареи.

Само собой, никаких мануалов тогда никто не читал, да и достать их было особо негде. Не редкостью был и такой момент, что механики при ремонте ломали детали, не зная, как их правильно устанавливать, а иногда просто отказывали в обслуживании.

Все это в конце девяностых - начале двухтысячных годов превратило владение французской машиной в мучение. Самое интересное, что к самим Peugeot, Renault и Citroen по факту претензий не было - просто для их обслуживания в России не было инфраструктуры. Запчасти доставались только под заказ по завышенным ценам, поскольку перекупщики не могли привозить их массово в силу отсутствия массового спроса. Ну а сервисные специалисты не торопились изучать особенности французских машин, опять же, по причине их невысокой распространенности и ликвидности.

Именно по этим двум причинам в России сформировался негативный стереотип по отношению к французским автомобилям, а по факту ко всем не немецким и не японским, которые первыми попали в нашу страну после падения железного занавеса.

Вывод

С того момента, как французские бренды всерьез и официально взялись за российский рынок, то есть с середины 2000-х годов, ситуация начала меняться. Тогда Peugeot и Citroen предложили европейский модельный ряд по очень разумным ценам, наводнив крупные города недорогими Peugeot 206/307, Citroen C3/C4, Renault Megan/Scenic Таксисты оценили практичность и выносливость Partner/Berlingo/Kangoo, ну а мелкие и крупные перевозчики еще с середины 90-х гоняли из Европы неубиваемые фургоны Boxer и Jumper.

Окончательный перелом случился, когда Renault привезла в Россию Logan - он в силу своей цены "жуть дороже "Жигулей" наводнил регионы. За этой экспансией, само собой, потянулся и сервисный бизнес. В итоге негативное отношение к французским автомобилям было сильно разбавлено и сегодня в большей степени касается ликвидности машин на вторичном рынке.