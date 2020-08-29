Месси отказался прибыть в расположение "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси уведомил клуб, что не приедет на предсезонный сбор команды.

Игроки каталонского клуба должны прибыть на предсезонный сбор 30 августа. Но, как сообщает RAC1, Месси уведомил руководство клуба об отказе от участия в нем.

По данным испанских СМИ, на переговоры с аргентинцем уже прибыл главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, который рассчитывает на переход игрока.

Ранее Месси заявил о своем желании покинуть "Барселону". Игрок настаивает на уходе в другой клуб без какой-либо компенсации, однако руководство каталонцев такой поворот событий категорически не устраивает.

В услугах Месси очень заинтересован "Манчестер Сити", готовый отдать за аргентинца трёх игроков и 100 млн евро.

Помимо этого на игрока претендуют "ПСЖ", "Интер", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".