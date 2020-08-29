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29.08.2020 23:05
Рубрика: Спорт

Месси отказался прибыть в расположение "Барселоны"

Текст: Максим Домчев

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси уведомил клуб, что не приедет на предсезонный сбор команды.

Фото: EPA
Месси не собирается возвращаться к тренировкам в "Барселоне"

Игроки каталонского клуба должны прибыть на предсезонный сбор 30 августа. Но, как сообщает RAC1, Месси уведомил руководство клуба об отказе от участия в нем.

По данным испанских СМИ, на переговоры с аргентинцем уже прибыл главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, который рассчитывает на переход игрока.

Ранее Месси заявил о своем желании покинуть "Барселону". Игрок настаивает на уходе в другой клуб без какой-либо компенсации, однако руководство каталонцев такой поворот событий категорически не устраивает.

В услугах Месси очень заинтересован "Манчестер Сити", готовый отдать за аргентинца трёх игроков и 100 млн евро.

Помимо этого на игрока претендуют "ПСЖ", "Интер", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси

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