Месси обсудил с Гвардиолой переход в "Манчестер Сити"

Футболист провел беседу с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой, которого знает еще по совместной работе в "Барселоне".

Ранее стало известно, что решение об уходе Месси принял после того, как новый главный тренер Рональд Куман не слишком красиво объявил другу аргентинца Луису Суаресу о том, что в его услугах клуб больше не нуждается. Обоим футболистам не понравилось, что это было сделано по телефону.

Месси попросил отпустить его бесплатно, согласно договору с каталонцами. Несмотря на давние заявления руководства "Барселоны", что игрок может уйти когда захочет, сейчас клуб намерен говорить только о трансфере. Ранее боссы каталонцев назвали сумму, за которую готовы отпустить своего лидера - 700 млн евро.

"Манчестер Сити" уже изучает вероятность сделки, но главное - не нарушить правила финансового fair play.