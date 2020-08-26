Месси обсудил с Гвардиолой переход в "Манчестер Сити"

Новости

Минприроды: Коронавирус может разгрузить Северный морской путь 10:03
На Берлинале отменили "гендерные" награды 09:59
Посольство РФ в США поможет задержанному россиянину 09:57
В Ереване частично обрушился жилой дом после взрыва газа 09:56
Минприроды надеется на досудебное возмещение вреда "Норникелем" 09:53
Ученые обнаружили в России новый вид клеща 09:47
В МИД раскритиковали спекуляции в связи с Навальным 09:47
Российская РЛС в Иране засекла F-35 09:38
Участники этапа "Формулы-1" в Сочи получат бесплатные визы в РФ 09:34
ВВП стран G20 сократится на 4,6% в 2020 году 09:32
В Москве в среду ожидаются дожди и до +22 градусов 09:17
Еще 1389 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:11
Новое пространство для прогулок появится в центре Москвы 09:03
Названы регионы России с самым грязным воздухом 09:00
В Набильском заливе на Сахалине обнаружен нефтяной разлив 08:48
Пропавшую в Крыму девочку из Башкирии нашли живой 08:48
"Тампа-Бэй" благодаря году Кучерова сравняла счет в серии против "Бостона" 08:36
Месси решил уйти из "Барселоны" из-за Суареса 08:24
Авиакомпания S7 внедряет продажу билетов через блокчейн 07:52
Онищенко рассказал о главных опасностях начала учебного года 07:34
На юге Казахстана перевернулся автобус с 34 пассажирами 07:01
Глава МВД Франции защитил право загорать топлес 06:42
В Малайзии в разы увеличат штраф за несоблюдение санитарных правил 06:35
Помпео: США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности 06:33
В больницах Пекина впервые с начала пандемии нет ни одного больного COVID-19 05:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится ЕГЭ-2021
Как изменится ЕГЭ-2021
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
26.08.2020 08:55
Рубрика: Спорт

Месси обсудил с Гвардиолой переход в "Манчестер Сити"

Текст: Максим Домчев
История с возможным уходом Месси из "Барселоны" обрастает новыми подробностями. Как сообщил в Twitter журналист Марсело Бехлер, аргентинец уже определился с тем, где он продолжит карьеру. Речь идет о "Манчестер Сити".

Футболист провел беседу с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой, которого знает еще по совместной работе в "Барселоне".

Фото: Reuters
Комментатор Константин Генич считает, что Месси не стоит покидать "Барселону"

Ранее стало известно, что решение об уходе Месси принял после того, как новый главный тренер Рональд Куман не слишком красиво объявил другу аргентинца Луису Суаресу о том, что в его услугах клуб больше не нуждается. Обоим футболистам не понравилось, что это было сделано по телефону.

Месси попросил отпустить его бесплатно, согласно договору с каталонцами. Несмотря на давние заявления руководства "Барселоны", что игрок может уйти когда захочет, сейчас клуб намерен говорить только о трансфере. Ранее боссы каталонцев назвали сумму, за которую готовы отпустить своего лидера - 700 млн евро.

"Манчестер Сити" уже изучает вероятность сделки, но главное - не нарушить правила финансового fair play.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Сити" Лионель Месси Футбольные трансферы

Главное сегодня

Посольство РФ в США поможет задержанному россиянину
Эксперт объяснил, можно ли самому точно рассчитать будущую пенсию
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в виде порошка
Россиянам порекомендовали удалять некоторые смс-сообщения
Названы регионы России с самым грязным воздухом
Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов
В "Спартаке" рассказали о "маленькой ошибке" с Кокориным