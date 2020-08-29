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29.08.2020 18:15
Рубрика: Культура

Не стало Народного артиста СССР Владимира Андреева

Текст: Инга Бугулова
Народный артист СССР, актёр, режиссер и президент Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Владимир Андреев скончался на 91-м году жизни. Информация об этом появилась в официальном аккаунте театра в Instagram.

"Не стало Владимира Алексеевича Андреева. Огромное горе. Нет слов", - такой пост опубликовали в аккаунте театра.

Напомним, на днях - 27 августа - Владимир Андреев отметил свое 90-летие. А 30 августа он должен был провести творческий вечер по этому поводу на сцене родного театра.

О причинах смерти пока не сообщается. О дате, времени и месте прощания театр объявит дополнительно.

Он дебютировал на сцене Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой в 1952 году, сыграв роль Тятина в спектакле "Достигаев и другие" по пьесе Максима Горького. В 1970 году он стал его главным режиссером.

В 1985 году Владимир Андреев был назначен главным режиссером Государственного академического Малого театра. Там он поставил спектакли "Берег", "Выбор", "Игра" по романам Юрия Бондарева, "Гости" по пьесе Леонида Зорина. Но в 1990 году Андреев по собственному желанию вновь возвращается в Театр имени Ермоловой. И лишь в 2012 году он передал свои полномочия главного режиссера и художественного руководителя актеру и режиссеру Олегу Меньшикову, став президентом театра.

Но многие знают и любят Владимира Андреева за его роли в кино. На экране он дебютировал в 1954 году в фильме "Аттестат зрелости" Татьяны Лукашевич. А потом были запоминающиеся работы в более чем 35 кинокартинах.

Культура Театр Драматический театр Общество Утраты

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