Первый случай повторного заражения коронавирусом подтвержден в США

Житель американского штата Невада стал первым человеком в США, повторно заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2. Это четвертый такой случай в мире: один инфицированный ранее был выявлен в Гонконге и два - в Европе. Как сообщает ТАСС, состояние 25-летнего американца тяжелое.

В марте парень впервые обратился за помощью к медикам. Тогда он жаловался на боль в горле, кашель и тошноту. А 27 апреля два теста на SARS-CoV-2 показали отрицательный результат. Но спустя месяц пациент вновь почувствовал недомогание и 5 июня был снова госпитализирован.

Пока вирусологи не могут дать ответ, почему во второй раз заболевание протекает тяжелее. "Возможно, для этого существуют биологические причины, но в данный момент мы не можем говорить об этом с уверенностью", - заявили специалисты.