Путин: Мы исходим из того, что выборы в Беларуси состоялись

Президент страны Владимир Путин дал большое интервью телеканалу "Россия-1" по целому ряду актуальных вопросов, в том числе и по ситуации в Беларуси. "Российская сторона исходит из того, что выборы в Беларуси состоялись", - заявил Владимир Путин. Анонс интервью телеканал показал в ночь на субботу.

Напомним, выборы в Республике Беларусь прошли девятого августа. По данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%. Граждане, не согласные с итогами выборов, начали выходить на акции протеста.

"Если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать. Но, кстати говоря, президент Беларуси, ведь он и сказал, что готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой Конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой Конституции, но за рамки действующей Конституции нельзя выходить", - подчеркнул российский лидер.

Говоря о взаимоотношении двух стран Владимир Путин отметил, что Беларусь - одна из самых близких России и в языковом, и в духовном и в культурном плане. А также напомнил про налаженное сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве.