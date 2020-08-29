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29.08.2020 15:50
Рубрика: Власть

Фото: В Краснодаре четвертый набор летчиц-курсанток принял присягу

Текст: Владимир Аносов (Краснодар)
В субботу утром на плацу Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВУЛ) имени Серова 355 курсантов, в том числе 15 девушек, приняли присягу. За месяц до торжественного события молодежь прошла курс общевойсковой подготовки, завершившийся полевым выходом.

Чтобы исключить риски распространения коронавирусной инфекции, Министерство обороны РФ пошло на беспрецедентные меры: абитуриенты сдавали вступительные экзамены и проходили медкомиссии в регионах. А зачисленные кандидаты по прибытию в Краснодар еще раз прошли углубленную медкомиссию.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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- Среди поступивших - 15 девушек, которые в справедливой борьбе заслужили право учиться в этом училище, - обратился к первокурсникам начальник КВВАУЛ генерал-майор Сергей Румянцев. - За этим знаменательным событием снова наблюдает вся страна.

Он подчеркнул, что по окончании училища молодых лейтенантов ждут в объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил. Именно им, будущим офицерам, предстоит осваивать новейшие образцы авиационной техники, обеспечивать военную безопасность страны, приумножать ратную славу авиации России.

В этом году заявление на поступление подали 1200 юношей и около 70 девушек. Как сообщили в пресс-службе училища, за последние пять лет это самый большой набор. Также летом из-за пандемии авиационное училище стало базой для прохождения профотбора и медкомиссии абитуриентов в 38 военных вузы страны.

- Две последующие недели стали, наверное, самыми сложными в моей жизни, - рассказывает курсантка первого курса Арина Ахмадзина. - Профессиональный психологический отбор, врачебно-летная комиссия, сдача нормативов по физподготовке, и после каждого испытания наши ряды редели. Дома в Казани я занималась в аэроклубе ДОСААФ. Налетала на Як-52 10 часов 55 минут, их них 10 минут самостоятельного полета. Мало, конечно, но на занятиях я по-настоящему влюбилась в небо. Мой прадедушка во время Великой Отечественной войны служил летчиком-истребителем. А родители - обычные труженики. Мама медик, но уже на пенсии, папа - нефтяник-оператор. До поступления в училище проучилась год в Казанском университете на факультете геологоразведки. Но поняла: это не мое.

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По уже сложившейся традиции Перед присягой девушки высадили аллею из 15 деревьев. А после три первокурсницы исполнили песню под аккомпанемент гармони.

Уже через пару лет курсанты приступят к практическим занятиям, полетам на тренажерах, прыжкам с парашютов, а там, возможно, окажутся за штурвалом настоящего самолета.

Кстати 

Решение о приеме девушек на летные специальности в училище в Краснодаре было принято министром обороны Сергеем Шойгу в 2017 году. Тогда путевки в небо получили 16 юных курсанток. А в марте этого года они уже совершили первые полеты на Л-410.

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