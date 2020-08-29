Фото: В Краснодаре четвертый набор летчиц-курсанток принял присягу

Чтобы исключить риски распространения коронавирусной инфекции, Министерство обороны РФ пошло на беспрецедентные меры: абитуриенты сдавали вступительные экзамены и проходили медкомиссии в регионах. А зачисленные кандидаты по прибытию в Краснодар еще раз прошли углубленную медкомиссию.
- Среди поступивших - 15 девушек, которые в справедливой борьбе заслужили право учиться в этом училище, - обратился к первокурсникам начальник КВВАУЛ генерал-майор Сергей Румянцев. - За этим знаменательным событием снова наблюдает вся страна.
Он подчеркнул, что по окончании училища молодых лейтенантов ждут в объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил. Именно им, будущим офицерам, предстоит осваивать новейшие образцы авиационной техники, обеспечивать военную безопасность страны, приумножать ратную славу авиации России.
В этом году заявление на поступление подали 1200 юношей и около 70 девушек. Как сообщили в пресс-службе училища, за последние пять лет это самый большой набор. Также летом из-за пандемии авиационное училище стало базой для прохождения профотбора и медкомиссии абитуриентов в 38 военных вузы страны.
- Две последующие недели стали, наверное, самыми сложными в моей жизни, - рассказывает курсантка первого курса Арина Ахмадзина. - Профессиональный психологический отбор, врачебно-летная комиссия, сдача нормативов по физподготовке, и после каждого испытания наши ряды редели. Дома в Казани я занималась в аэроклубе ДОСААФ. Налетала на Як-52 10 часов 55 минут, их них 10 минут самостоятельного полета. Мало, конечно, но на занятиях я по-настоящему влюбилась в небо. Мой прадедушка во время Великой Отечественной войны служил летчиком-истребителем. А родители - обычные труженики. Мама медик, но уже на пенсии, папа - нефтяник-оператор. До поступления в училище проучилась год в Казанском университете на факультете геологоразведки. Но поняла: это не мое.
По уже сложившейся традиции Перед присягой девушки высадили аллею из 15 деревьев. А после три первокурсницы исполнили песню под аккомпанемент гармони.
Уже через пару лет курсанты приступят к практическим занятиям, полетам на тренажерах, прыжкам с парашютов, а там, возможно, окажутся за штурвалом настоящего самолета.
Кстати
Решение о приеме девушек на летные специальности в училище в Краснодаре было принято министром обороны Сергеем Шойгу в 2017 году. Тогда путевки в небо получили 16 юных курсанток. А в марте этого года они уже совершили первые полеты на Л-410.