Заповедник "Утриш" под Анапой закрыли для туристов после пожара

В заповеднике "Утриш" под Анапой, где несколько дней полыхал крупный пожар, до 4 сентября закрыли все туристические экомаршруты. Об этом сообщили в пресс-службе природного комплекса.

Также отдыхающим запретили посещать лесные массивы уникального природного уголка. Ограничительные меры приняты в связи с введением режима ЧС и пожароопасности пятого класса на территории Супсехского сельского округа, в котором расположен заповедник.

Как ранее писала "РГ", пожар, бушевавший в течение двух суток между населенными пунктами Большой и Малый Утриш, был ликвидирован спасателями 26 августа. Возгорание возникло в сосновом лесу, на прилегающей к заповеднику территории, но из-за сильной засухи в скором времени охватил реликтовые деревья. В тушении была задействована авиация МЧС России - самолеты Ил-76 и Бе200-ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32.