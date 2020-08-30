Новости

Экс-глава МИД Японии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера 19:45
Лукашенко снова был замечен с автоматом в руках 19:31
МВД Беларуси: Автомобиль милиции поврежден в Минске, нападавшие задержаны 18:52
В подмосковной Кубинке горят 12 гаражей 18:35
Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят финишировал 11-м 18:34
В неисследованной пещере в Абхазии погиб российский спелеолог 18:29
На выделенные полосы в Москве запретят выезжать по выходным 18:15
Корреспондент ТАСС освобожден в Минске 18:01
В Минске задержаны 125 протестующих, а также журналист из РФ 17:33
Головин получил травму и рискует пропустить матчи сборной России 17:06
Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября 16:48
Ла Лига поддержала "Барселону" в ситуации с Месси 16:08
Метеорологи предупредили о погодных сюрпризах в сентябре 16:08
Как в Испании проходит сбор винограда в условиях пандемии 15:47
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму 15:47
Еще один лидер "Локомотива" не сыграет с "Зенитом" из-за травмы 15:09
Видео: На юго-западе Крыма пронесся смерч 14:15
Старейшину РАН академика Халатникова наградили орденом Александра Невского 14:10
Президент ФРГ рассказал об "ударе демонстрантов по нашей демократии" 14:02
Даниил Квят выбрал дизайн шлема на Гран-при России "Формулы-1" 13:59
Умер создатель "Смешариков" и студии "Пилот" Анатолий Прохоров 13:37
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева 13:11
Министр здравоохранения Чечни испытал на себе вакцину от COVID-19 13:02
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом 12:42
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
30.08.2020 19:45
Рубрика: В мире

Экс-глава МИД Японии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера

Текст: Александр Ленин (Токио)

Бывший министр иностранных дел Японии, глава политсовета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера. Об этом сообщает агентство Киодо.

Фото: AFP/JIJI PRESS
Генсек кабмина Японии поборется за пост премьера страны

Напомним, что Синдзо Абэ 28 августа официально объявил о своей отставке по состоянию здоровья. У политика обострилось хроническое заболевание, в связи с чем он не смог продолжить выполнение своих обязанностей.

Ожидается, что выборы нового главы ЛДП, который и будет новым премьером, состоятся 14 сентября. В начале следующего месяца в партии определятся с формулой, по которой пройдет голосование.

Скорее всего, в волеизъявлении примут участие депутаты национального парламента от ЛДП и по три представителя партийных ячеек от каждой из 47 префектур островного государства. Таким образом, общее количество голосующих составит 535 человек, из которых 394 представят верхнюю и нижнюю палаты законодательного органа, а 141 - местные регионы.

Вероятно, Кисиде предстоит побороться за премьерское кресло с двумя другими политическими тяжеловесами. Среди них генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга и бывший министр обороны страны, экс-генсек ЛДП Сигэру Исиба. Последний пользуется наибольшей популярностью у жителей страны.

Как показали результаты проведенного агентством Киодо опроса, Исибу хотят видеть во главе правительства 34,3 процента участников исследования. На втором месте идет Ёсихидэ Суга. Его кандидатуру поддерживают 14,3 процента респондентов. Фумио Кисида серьезно отстает от своих конкурентов с результатом 7,5 процента.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
В Роскосмосе сообщили о 80 сближениях астероидов с Землей в августе
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
Как европейские страны ужесточили ограничительные меры
Как начинается новый учебный год в разных странах