Экс-глава МИД Японии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера

Бывший министр иностранных дел Японии, глава политсовета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера. Об этом сообщает агентство Киодо.

Напомним, что Синдзо Абэ 28 августа официально объявил о своей отставке по состоянию здоровья. У политика обострилось хроническое заболевание, в связи с чем он не смог продолжить выполнение своих обязанностей.

Ожидается, что выборы нового главы ЛДП, который и будет новым премьером, состоятся 14 сентября. В начале следующего месяца в партии определятся с формулой, по которой пройдет голосование.

Скорее всего, в волеизъявлении примут участие депутаты национального парламента от ЛДП и по три представителя партийных ячеек от каждой из 47 префектур островного государства. Таким образом, общее количество голосующих составит 535 человек, из которых 394 представят верхнюю и нижнюю палаты законодательного органа, а 141 - местные регионы.

Вероятно, Кисиде предстоит побороться за премьерское кресло с двумя другими политическими тяжеловесами. Среди них генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга и бывший министр обороны страны, экс-генсек ЛДП Сигэру Исиба. Последний пользуется наибольшей популярностью у жителей страны.

Как показали результаты проведенного агентством Киодо опроса, Исибу хотят видеть во главе правительства 34,3 процента участников исследования. На втором месте идет Ёсихидэ Суга. Его кандидатуру поддерживают 14,3 процента респондентов. Фумио Кисида серьезно отстает от своих конкурентов с результатом 7,5 процента.