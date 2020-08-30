Нового премьера Японии выберут в сентябре

Обострение хронического заболевания, от которого Абэ страдает на протяжении длительного времени, не позволило ему продолжить руководить правительством. "Язвенный колит вновь обострился, и мне требуется какое-то время на прохождение лечения", - заявил Синдзо Абэ.

В сентябре 2007 года он ушел с премьерской должности по точно такой же причине. Правда, тогда врачи с помощью современных лекарственных препаратов смогли в сжатые сроки поставить Абэ на ноги. В итоге в декабре 2012 года он повторно возглавил кабинет.

Поговаривают, что в этом году на самочувствии политика сказалось сильное нервное напряжение. Последние шесть месяцев главе японского правительства на фоне негативных последствий распространения в стране коронавируса пришлось нелегко. Чего только стоило решение о переносе сроков проведения летней Олимпиады, которая должна была стать триумфом периода правления Абэ, а теперь, как в полголоса отмечают в Токио, может и вовсе не состояться.

Для многих отставка Синдзо Абэ явилась большой неожиданностью. Но сведущие журналисты предрекали его уход еще месяц назад после появления слухов о "рвоте с кровью" и сообщениях о двух продолжительных по времени августовских визитах главы правительства на медицинское обследование в больницу. Эксперты даже называли конкретные сроки возможной отставки политика, указывая на "психологическую отметку" - 24 августа, после которой Абэ должен будет принять окончательное решение. Именно в этот день японский премьер побил рекорд всех своих предшественников и вышел на первое место в стране по непрерывной длительности нахождения на посту. Этот яркий штрих был необходим, чтобы окончательно внести имя Абэ в историческую летопись страны.

Как отмечают источники "РГ", нынешний момент удобен Синдзо Абэ для отставки. Политик должен был находиться на своей должности до сентября 2021 года. Однако в оставшийся отрезок времени японский премьер, чей рейтинг продолжал постепенно падать, в условиях пандемии не смог бы даже при большом желании продемонстрировать особые успехи как в области внутренней, так и внешней политики. Очевидно, что обострившаяся болезнь только укрепила решимость Абэ передать свой пост другому человеку с минимальными потерями для себя и правящей партии.

На пресс-конференции Абэ откровенно признал, что сильно сожалеет о ряде неурегулированных вопросов. "Мне очень жаль, что остаются нерешенными проблема похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан, вопрос о заключении мирного договора с Россией, а также пересмотр конституции страны", - подчеркнул руководитель японского кабмина во время общения с прессой. В начале своего второго премьерского срока Абэ заявлял о намерении осилить все эти амбициозные задачи, но так и не смог, как, впрочем, и никто из его предшественников.

На российском направлении Абэ действовал смело, искал взаимоприемлемые развязки и пути урегулирования спорных моментов, выдвинул идею "нового подхода" к выстраиванию диалога с Москвой. Далеко не все разделяли видение японского премьера как в правящей Либерально-демократической партии и правительстве, так и местном чиновничьем аппарате. Японскому премьеру приходилось прилагать массу усилий, чтобы "тащить" этот вопрос на своих плечах дальше. Сложностей добавляли непростая международная обстановка, усиливающееся давление Запада на Россию на фоне украинского и сирийского кризисов, настоятельные рекомендации США и союзников ограничить контакты с Москвой.

Между тем Абэ упорно продолжал укреплять доверительные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, регулярно участвовал в работе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке и открывал российско-японские фестивали культуры, использовал площадки крупных международных саммитов для переговоров с российским лидером и в целом часто ездил в Россию. В результате под руководством Абэ был разработан так называемый "план из восьми пунктов", на основе которого он предлагал развивать японо-российское экономическое сотрудничество, при его непосредственном участии была выдвинута инициатива по организации на южных Курильских островах совместной хозяйственной деятельности (СХД).

Пока сложно предполагать, что будет с российско-японскими отношениями после ухода Синдзо Абэ с поста премьер-министра. Оптимистичные точки зрения на этот счет звучат редко. По всей видимости, второго такого энтузиаста в рядах японских правящих кругов будет найти крайне сложно. Новый премьер, как ожидается, заявит о продолжении курса Абэ в том числе на российском направлении, но фактически контакты Токио и Москвы вряд ли будут столь динамичны.

Преемника Синдзо Абэ должны выбрать 15 сентября. В начале месяца в ЛДП определятся с формулой, по которой пройдет голосование. Скорее всего, в волеизъявлении примут участие депутаты национального парламента от правящей ЛДП и по три представителя партийных ячеек от каждой из 47 префектур островного государства. Таким образом, общее количество голосующих составит 535 человек, из которых 394 представят верхнюю и нижнюю палаты законодательного органа, а 141 - местные регионы.

В СМИ называют около десятка политиков, которые теоретически могут выдвинуть свои кандидатуры на пост главы Либерально-демократической партии и, следовательно, руководителя кабинета министров. А политологи выделяют три наиболее влиятельные фигуры, между которыми развернется основная борьба за должность. Причем судьба премьерского кресла будет определена не во время голосования, а намного раньше - внутри правящей партии в процессе всевозможных сделок и разменов между ее влиятельными представителями.

"Серым кардиналом" здесь выступает генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никаи, мнение которого, как пишут некоторые журналисты, будет иметь решающее значение. В этой связи в газетах все чаще указывают на 71-летнего генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу, имеющего крепкие связи с Никаи и пользующегося его полным расположением. В прессе Сугу часто именуют "Рэйва-одзисан" (в переводе на русский - "дядюшка Рэйва"), так как именно он первым в стране в прямом эфире поднял табличку с двумя аккуратно выведенными иероглифами "Рэйва" (в переводе на русский - "порядок и гармония"), которые стали девизом и названием новой эпохи после отречения от престола императора Акихито.

Пока сложно предполагать, что будет с российско-японскими отношениями после ухода Синдзо Абэ с поста премьер-министра. Его преемника должны выбрать 15 сентября

Ёсихидэ Суга официально пока не заявлял о своем намерении побороться за премьерскую должность. Однако агентство Киодо со ссылкой на свои источники в правящих кругах проинформировало, что принципиальное решение на этот счет он уже принял. Как прогнозируют специалисты, Тосихиро Никаи обеспечит Суге уверенную победу. За генсека кабинета министров Японии проголосуют как минимум представители трех крупных фракций в местном парламенте, его фигура устраивает Абэ и других влиятельных членов ЛДП. Суга-сан является давним соратником Абэ, хорошо себя проявил при выработке мер по борьбе с коронавирусом. Журналистам он известен своими ежедневными брифингами, на которых озвучивает официальную позицию правительства по широкому кругу вопросов.

Еще одним кандидатом на премьерский пост является глава политсовета ЛДП, бывший министр иностранных дел страны Фумио Кисида. Политик хоть и близок к Синдзо Абэ и в целом заявляет о готовности продолжить его курс, пока, по всей видимости, не сможет возглавить кабинет. Поговаривают, что Кисиде не достает харизмы и силы убеждения.

Кроме того, свое намерение руководить правительством выразил бывший генсек ЛДП, экс-министр обороны страны Сигэру Исиба, который, несмотря на принадлежность к одной с Абэ партии, часто критикует курс японского премьера. Согласно результатам опросов общественного мнения, Исиба пользуется наибольшей поддержкой населения островного государства. Но вся загвоздка в том, что нового главу правительства определит не народ, а депутаты национального парламента от ЛДП и отдельные представители региональных ячеек партии. Поэтому шансы Исибы занять премьерское кресло чрезвычайно малы. Его собственная фракция в парламенте насчитывает всего 19 человек, что, естественно, недостаточно, для победы.

Интересно, какие функции возьмет на себя Синдзо Абэ после восстановления от болезни. Очень многие в Японии полагают, что политика рано списывать со счетов, а его отставка - далеко не конец карьеры. Не исключено, что Абэ с учетом близких отношений с президентом РФ Владимиром Путиным продолжит играть важную роль в развитии двустороннего диалога между Токио и Москвой.