Генсек кабмина Японии поборется за пост премьера страны

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга намерен побороться за пост премьер-министра страны после ухода в отставку Синдзо Абэ.

Политик в самое ближайшее время выдвинет свою кандидатуру, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники. Ожидается, что выборы нового главы Либерально-демократической партии (ЛДП), который и займет премьерское кресло, состоятся 15 сентября.

Как пишут местные СМИ, на должность руководителя кабинета министров также претендуют глава политсовета ЛДП, экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и бывший генсек правящей партии Сигэру Исиба. Последний, кстати, по результатам опросов общественного мнения, пользуется наибольшей поддержкой населения.

Напомним, что премьер Японии Синдзо Абэ 28 августа в ходе пресс-конференции официально объявил о своей отставке. Причиной досрочного ухода политика стало обострение хронического заболевания - язвенного колита.