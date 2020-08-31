Абэ по телефону уведомил Трампа об уходе в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Он уведомил американского лидера о своем желании уйти в отставку из-за проблем со здоровьем.

По данным агентства Kyodo, Трампом стал первым из иностранных лидеров, с кем премьер-министр Японии пообщался после объявления о предстоящей отставке, пишет ТАСС. В ближайшее время планируются переговоры и с лидерами других стран.

Ранее Дональд Трамп уже заявил, что очень огорчен уходом Синдзо Абэ, которого назвал своим "очень хорошим другом". По словам хозяина Белого дома, у него с Абэ великолепные отношения.

Напомним, 28 августа премьер-министр Японии официально объявил о своей отставке из-за ухудшения состояния здоровья. Он подчеркнул, что отдавал все силы работе. "Для политика самое главное - результат", - резюмировал Абэ, уточнив, что не может оставаться на посту в нынешнем состоянии. Напомним, что Синдзо Абэ является абсолютным рекордсменом по длительности непрерывного пребывания на премьерском посту за всю историю Японии (7 лет и 8 месяцев).