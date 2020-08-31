Автомобиль въехал в группу оппозиционеров в Черногории

В Черногории автомобиль въехал в людей, празднующих победу оппозиции на выборах в местный парламент. Инцидент произошел в городе Никшич, несколько человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Vijesti. Виновник аварии - водитель BMW - задержан. В полиции рассказали, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Напомним, 30 августа на избирательные участки пришли 409 тысяч 880 граждан Черногории. Явка составила - 75,9 процента. По предварительным данным, альянс "За будущее Черногории", выступающий за более тесное сотрудничество с Сербией и Россией, а также другие оппозиционные объединения страны получают в скупщине 42 места. Всего же за 81 место в парламенте боролись 11 партий и коалиций.

Противники действующей власти вышли группами на улицы нескольких городов. Сторонники оппозиции распевают песни, несут исторические черногорские флаги, похожие на сербские, сигналят из автомобилей.