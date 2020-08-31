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31.08.2020 18:50
Рубрика: Общество

Праздник с маской на лице

Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
1 сентября за парты сядут 17 миллионов школьников, а в классы придут 1,2 миллиона учителей. Без преувеличения, по занятиям офлайн соскучились все: и ученики, и педагоги. В вузах начнутся лекции для миллиона первокурсников, которые впервые встретят 1 сентября в масках. Такого не было еще никогда.
По занятиям офлайн соскучились все: и ученики, и педагоги. Фото: nemchinowa / iStockphoto По занятиям офлайн соскучились все: и ученики, и педагоги. Фото: nemchinowa / iStockphoto
По занятиям офлайн соскучились все: и ученики, и педагоги. Фото: nemchinowa / iStockphoto

Страна начинает новый учебный год в непростых условиях. Но главное - государственный праздник - День знаний - будет. И никакая пандемия не отнимет его у детей. За месяцы вынужденной удаленки страна поняла, как много значит - нормально учиться. Как много значит хороший учитель.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Единая система мониторинга здоровья школьников заработает со 2 сентября

- 1 сентября - этот день, безусловно, особый для школы. Особый для педагогов, школьников их родителей. Уверен, и я думаю, что все со мной согласятся: в нынешнем году самым важным будет соблюдение санитарных норм, чтобы никто из участников первых школьных звонков или уроков не заболел, - сказал накануне министр просвещения Сергей Кравцов. - Совместно с минздравом проработан вопрос о ежедневном мониторинге состояния здоровья школьников в начале учебного года.

Отмена единых звонков на уроки, гибкое расписание, родительские собрания - в онлайне. А еще - измерение температуры, дезинфекция, тесты на COVID-19… Пандемия многому научила, она диктует новую реальность и новую нормальность. Так, в столице для большинства классов отменили торжественные линейки. Весь персонал московских школ проверен на коронавирус: у трех процентов сотрудников результат оказался положительным - и они временно не будут допущены к работе. Если кто-то из детей заразится, двухнедельный карантин ждет весь класс: "Московская электронная школа" позволяет это сделать без потери качества обучения.

Но в целом, по данным минпросвещения, линейки сегодня состоятся в 75 регионах страны. Где-то - только для первых и выпускных классов. Где-то родителей на них приглашать не будут, или попросят надеть маски. Уроки в разных параллелях начнутся в разное время, как и перемены, завтраки и обеды. Школы открыли дополнительные входы в здание, за каждым классом закреплен свой кабинет.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19

А учителя смогут по желанию вакцинироваться от коронавируса. Их нагрузку, которая серьезно выросла, их труд и ответственность - оценили все. Очевидно: учитель, также как и врач, - Герой нашего времени.

Сделано все, чтобы не возвращаться к дистанционке. Ни в одном регионе, ни в одной школе эта мера не будет вводиться без крайней необходимости - тем более что прошлый опыт показал - далеко не везде есть хорошая техника, компьютеры, интернет. Поэтому в эти тревожные, но вместе с тем счастливые дни у школьников будет главное - радость сидеть за партами вместе с друзьями, общаться вживую с учителями, получать новые знания не с экрана компьютера.

Отмена единых звонков на уроки, гибкое расписание, родительские собрания - в онлайне. А еще - измерение ­температуры у детей

- Нам предстоит, возможно, самый сложный и насыщенный год школьной жизни. Поэтому, взвесив все риски, за и против, нам всем лучше вернуться к обычным занятиям. При этом помня - шутить со здоровьем детей недопустимо. Действительно, риск заражения коронавирусом остается, - говорит учитель года России-2018, преподаватель обществознания из Грозного Алихан Динаев. - Вот почему нам необходимы беспрецедентные меры безопасности и профилактики в ближайшие месяцы.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Школьные линейки пройдут в 75 регионах России

Но это - далеко не единственная "новинка" учебного года. Студенты возвращаются в вузовские аудитории. Хватит ли всем мест в общежитиях? Что будет в тарелке у первоклашки? За какими школьными партами должны учиться дети, чтобы и пятерки получать, и осанку сохранить?.. "Российская газета" рассказывает о самом важном, что ждет школьников и студентов в новом учебном году.

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