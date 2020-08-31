Дональд Трамп оценил свой автограф в 10 тысяч долларов

Президент США Дональд Трамп предположил, что его автограф можно продать на интернет-аукционе eBay за десять тысяч долларов. Об этом он заявил во время поездки по пострадавшим от урагана "Лаура" штатам.

По информации издания Daily Beast, после обсуждения последствий стихии американский лидер дал несколько автографов представителям местных чрезвычайных служб. "Продайте это сегодня на eBay. Вы получите десять тысяч долларов. Если я впишу ваше имя, ценность значительно уменьшится", - сказал глава государства одному из присутствующих.

Согласно сайту eBay, автографы президента продаются по гораздо более низкой цене, отмечает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил себя с освободителем рабов и национальным героем американцев Авраамом Линкольном. По утверждению хозяина Белого дома, для афроамериканцев он сделал больше, чем любой другой президент, начиная с Линкольна. Трамп пообещал, что в случае его переизбрания "будет еще лучше".