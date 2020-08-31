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31.08.2020 02:41
Рубрика: В мире

Дональд Трамп оценил свой автограф в 10 тысяч долларов

Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Президент США Дональд Трамп предположил, что его автограф можно продать на интернет-аукционе eBay за десять тысяч долларов. Об этом он заявил во время поездки по пострадавшим от урагана "Лаура" штатам.

Фото: REUTERS/Sipa USA
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По информации издания Daily Beast, после обсуждения последствий стихии американский лидер дал несколько автографов представителям местных чрезвычайных служб. "Продайте это сегодня на eBay. Вы получите десять тысяч долларов. Если я впишу ваше имя, ценность значительно уменьшится", - сказал глава государства одному из присутствующих.

Согласно сайту eBay, автографы президента продаются по гораздо более низкой цене, отмечает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил себя с освободителем рабов и национальным героем американцев Авраамом Линкольном. По утверждению хозяина Белого дома, для афроамериканцев он сделал больше, чем любой другой президент, начиная с Линкольна. Трамп пообещал, что в случае его переизбрания "будет еще лучше".

В мире США Дональд Трамп

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