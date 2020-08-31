"Барселона" ежедневно штрафует Месси на 110 тысяч евро за прогулы

Руководство "Барселоны" решило штрафовать Лионеля Месси за отсутствие в расположении команды.

Как сообщил известный журналист Танкреди Палмери в Twitter, боссы каталонского клуба вычитают из заработной платы игрока ежедневно по 110 тысяч евро. Именно столько зарабатывает Месси в сутки. Сообщается, что эта сумма будет вычитаться до тех пор, пока игрок не присоединится к команде.

Конфликт аргентинской звезды и клуба начался на прошлой неделе, когда Месси заявил о желании покинуть "Барселону". Он намеревался использовать опцию контракта, по которой мог покинуть клуб бесплатно после окончания сезона. Однако боссы каталонцев заявили, что не намерены просто так отпускать своего лидера и объявили о том, что отступные за Месси составляют 700 млн евро.

Футболист в знак протеста отказался приезжать в расположение клуба. На него всерьез претендует "Манчестер Сити", готовый предложить контракт на 500 миллионов евро за пять лет. Также "горожане" готовы отдать трех игроков и около 100 млн евро в обмен на Месси.