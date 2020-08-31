Минпромторг назвал второго в России производителя вакцины от COVID-19

Вторым в России производителем вакцины от коронавируса станет компания "Биокад", сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Севастополь. Компанию определили в процессе разработки вакцины и начале клинических испытаний, приводит его слова ТАСС.

Второй российской вакциной от COVID-19 должна стать разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", который еще в конце июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний своей вакцины на добровольцах. "Биокад" станет компанией-партнером. "С "Вектором" они работают в полном контакте, поэтому логично было продолжать именно им уже освоение серийного выпуска вакцины", - добавил Мантуров.

Ранее сообщалось, что вторая вакцина может быть выпущена в конце осени. Третий этап испытания будет идти после регистрации вакцины в октябре, приводит ТАСС слова Александра Рыжикова, завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра.

Первой вакциной от коронавируса в мире названа вакцина "Спутник-V", разработанная в Центре имени Гамалеи. Она будет производиться на площадях НИЦ, а также компанией "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система").