Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя

Отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр Цой написали письмо президенту России Владимиру Путину, главной темой которого стал грядущий фильм Алексея Учителя "Цой".

В своем послании родственники называют ленту "пошлым зрелищем". Кроме того, картина Учителя, по мнению наследников, нарушает их права, поэтому они просят "безотлагательно организовать проверку" и "принять надлежащие меры", - цитирует их издание Газета.ru, в распоряжении которого имеется копия письма.

"Такие люди, как Виктор Цой, принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны. И если такие герои у общества есть, не следует использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь "вольными интерпретациями", - приводят свои доводы наследники музыканта.

В обращении подчеркивается, что ни родственники, ни музыканты группы "Кино", ни иные правообладатели и заинтересованные лица не давали согласия на использование имени и изображения музыканта создателям фильма "Цой".

Роберт и Александр Цой просят президента России "разрешить недопустимую ситуацию", не дожидаясь решения суда: "Судебное решение не повернет время вспять и не устранит той несправедливости, которая возникнет уже сейчас и навсегда останется в общественном сознании при обнародовании и выпуске в широкий прокат фильма "Цой", порочащего доброе имя Виктора Цоя и его близких".

Напомним, предыдущий фильм Учителя - "Матильда" - также оказался в центре скандала.