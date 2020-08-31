Скончалась пострадавшая при взрыве в многоэтажке Керчи женщина

Пострадавшая на прошлой неделе в результате взрыва и пожара в одной из квартир 10-этажного дома в Керчи 51-летняя женщина сегодня утром скончалась.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства здравоохранения республики, пациентка умерла, "несмотря на все усилия врачей, боровшихся за ее жизнь".

Как сообщалось ранее, пострадавшую доставили в городскую больницу № 1. У нее были зафиксированы ожоги более 60 процентов тела.

Напомним, вечером 26 августа на кухне 2-комнатной квартиры на девятом этаже 10-этажного дома по улице Кирова после взрыва на уровне двух последних этажей произошел пожар. Из-за пожара были частично обрушены перекрытия. Для мониторинга их технического состояния в Керчь доставили аппаратно-программный мобильный диагностический комплекс "Стрела-П".

Комиссия по ЧС администрации Керчи признала взрыв и пожар в многоэтажке чрезвычайной ситуацией техногенного характера муниципального уровня.