Скончалась пострадавшая при взрыве в многоэтажке Керчи женщина

Новости

В Москве задержаны руферы, забравшиеся на высотку на Кудринской площади 12:02
Жители Москвы и Подмосковья получили бонусы от платежной системы "Мир" 11:53
Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от коронавируса 11:50
С 1 сентября в Москве откроются около 450 пунктов вакцинации от гриппа 11:38
Президент Lucasfilm: "Звездным войнам" нужно больше женщин 11:37
МИД КНР: Китайские военные не пересекали границу с Индией 11:28
С 1 сентября Московский зоопарк изменит режим работы 11:27
Вышел первый трейлер "Противостояния" по Стивену Кингу 10:57
Москвичам пообещали самый жаркий в XXI веке последний день лета 10:55
СМИ: "Циркон" запустят с борта "Адмирала Горшкова" в сентябре 10:51
В Кремле опровергли заявления о "неотвеченном" звонке Путина Трампу 10:34
Зенитный комплекс "Деривация" поступит в войска в 2022 году 10:34
На Ленинградской АЭС запущен новый энергоблок 10:33
Более 40 тысяч москвичей прошли бесплатный онкоскрининг 10:26
Минобороны Индии сообщило о столкновении с китайскими военными на границе 10:14
Малиновский опроверг уход из "Аталанты" после подписания Миранчука 10:07
Пятилетняя девочка из перинатального центра в Москве нашла приемных родителей 09:54
"Даллас" обыграл "Колорадо" несмотря на дубль Ничушкина 09:53
Цена на нефть марки Brent упала до 46,07 доллара за баррель 09:42
"Барселона" ежедневно штрафует Месси на 110 тысяч евро за прогулы 09:36
В Москве проводится проверка по факту избиения блогера Егора Жукова 09:35
Милиция сняла оцепление у резиденции Лукашенко в Минске 09:27
Еще 916 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:25
В Москве в понедельник воздух прогреется до +30 08:45
На территорию МИД Японии упал радиозонд 08:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 11:52
Рубрика: Происшествия

Скончалась пострадавшая при взрыве в многоэтажке Керчи женщина

Текст: Алексей Вакуленко
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Пострадавшая на прошлой неделе в результате взрыва и пожара в одной из квартир 10-этажного дома в Керчи 51-летняя женщина сегодня утром скончалась.

Фото: Пресс-служба администрации Керчи
В Керчи жители нескольких домов эвакуированы после взрыва газа

Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства здравоохранения республики, пациентка умерла, "несмотря на все усилия врачей, боровшихся за ее жизнь".

Как сообщалось ранее, пострадавшую доставили в городскую больницу № 1. У нее были зафиксированы ожоги более 60 процентов тела.

Напомним, вечером 26 августа на кухне 2-комнатной квартиры на девятом этаже 10-этажного дома по улице Кирова после взрыва на уровне двух последних этажей произошел пожар. Из-за пожара были частично обрушены перекрытия. Для мониторинга их технического состояния в Керчь доставили аппаратно-программный мобильный диагностический комплекс "Стрела-П".

Комиссия по ЧС администрации Керчи признала взрыв и пожар в многоэтажке чрезвычайной ситуацией техногенного характера муниципального уровня.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики
Цена на нефть марки Brent упала до 46,07 доллара за баррель
Климатолог заявила о высокой вероятности суровой зимы в России
Генштаб Беларуси: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал
Трамп: Только силой можно остановить беспорядки в городах США
Штрафы за опасный контент в соцсетях предложили повысить
Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств