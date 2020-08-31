В Калмыкии арестовали водителя автобуса, столкнувшегося с грузовиком

В Калмыкии арестовали водителя рейсового автобуса, который столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли три человека. По решению суда мужчина взят по стражу на срок два месяца, пока будет вестись следствие.

Напомним, авария произошла в ночь на 26 августа, в 01.45 на 32-м километре автодороги Комсомольский - Артезиан. Рейсовый автобус "Неоплан" на полном ходу врезался в прицеп впереди идущего "Камаза 53215". В результате аварии погибли три человека, еще пятеро пострадали.

Следственным отделением Лаганского отдела МВД России было возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

Как сообщает прокуратура Республики Калмыкия, задержанный подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.