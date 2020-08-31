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31.08.2020,  
10:51
Текст:  Алексей Иванов

СМИ: "Циркон" запустят с борта "Адмирала Горшкова" в сентябре

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС
Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

Очередной запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" должен состояться в сентябре, в испытательных стрельбах вновь будет участвовать фрегат Северного флота "Адмирал Горшков".

Фото: Калашников / youtube.com
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в оборонно-промышленном комплексе, особенностью данного этапа испытаний может стать одновременный пуск сразу двух гиперзвуковых ракет по разным целям. В Минобороны России эту информацию официально пока не прокомментировали.

Впервые ракету "Циркон" испытали с корабля в январе нынешнего года на дальности в 500 километров. Как уже писала "РГ", тогда это также был "Адмирал Горшков". Затем сообщалось о планах провести очередные стрельбы летом, а в июле Минобороны заявило, что испытания "Циркона" завершаются, "последние пуски подтвердили ее уникальные характеристики".

Отметим, что на данный момент Россия является мировым лидером по созданию гиперзвукового оружия. Превосходство нашей страны в данной сфере не раз признавалось зарубежными экспертами.

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