СМИ: "Циркон" запустят с борта "Адмирала Горшкова" в сентябре

Очередной запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" должен состояться в сентябре, в испытательных стрельбах вновь будет участвовать фрегат Северного флота "Адмирал Горшков".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в оборонно-промышленном комплексе, особенностью данного этапа испытаний может стать одновременный пуск сразу двух гиперзвуковых ракет по разным целям. В Минобороны России эту информацию официально пока не прокомментировали.

Впервые ракету "Циркон" испытали с корабля в январе нынешнего года на дальности в 500 километров. Как уже писала "РГ", тогда это также был "Адмирал Горшков". Затем сообщалось о планах провести очередные стрельбы летом, а в июле Минобороны заявило, что испытания "Циркона" завершаются, "последние пуски подтвердили ее уникальные характеристики".

Отметим, что на данный момент Россия является мировым лидером по созданию гиперзвукового оружия. Превосходство нашей страны в данной сфере не раз признавалось зарубежными экспертами.