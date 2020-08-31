В России запатентовали салон первого национального автомобиля Турции

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения салона автомобиля марки TOGG, под которой в 2021 году начнётся выпуск первого национального турецкого автомобиля - им будет электрический кроссовер.

Премьера концептов седана и кроссовера TOGG была проведена в конце 2019 года. Ходовой прототип кроссовера был протестирован лично президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Точных габаритных параметров не приводилось, но было заявлено, что TOGG C-SUV получит самую большую колёсную базу в своём сегменте - 2,8 метра.

Дизайн автомобилей новоиспечённой марки создавался совместно с дизайн-студией Pininfarina, поэтому в компании уверены, что новинки придутся по вкусу не только покупателям в Турции, но и европейцам. В Старом Свете, согласно данным Handelsblatt, автомобили начнут продаваться в 2022 году.

Предполагается, что турецкие "электрички" получат версии с одним или двумя моторами: в первом случае электродвигатель, установленный на задней оси, выдаёт 200 л.с., в тандеме с агрегатом спереди мощность силовой установки составляет 400 л.с. Запас хода - 300 и 500 км соответственно.

В планах TOGG, кроме компактного кроссовера, выпуск ещё одного SUV, седана, хэтчбека и минивэна.