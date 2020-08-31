Веер, магнитофон и подушка. В Боливии сняли странный ролик о Lada 4x4

Местный дилер Lada из Боливии, Bolivian Auto Motors, выпустил весьма странный рекламный видеоролик об обновлённой Lada 4x4 (ВАЗ-2121).

В России обновлённая модель появилась в январе 2020 года, но к боливийцам внедорожник добрался только в августе.

В описании к видео дилер называет внедорожник Lada Smart 4х4. Большая часть ролика - это длинный диалог пожилого мужчины (отец) и мужчины помоложе (сын), которые собрались в путешествие на обновлённой 5-дверной Lada 4x4 Urban.

Отец, владеющий подержанной Lada 4x4, не знает об особенностях обновлённой модели. В новую Lada 4x4 он принёс с собой веер, магнитофон и карту, но сын хвалится кондиционером и показывает возможности мультимедийного комплекса с навигационной системой (дополнительная опция от местного дилера).

Затем отец в поездку берёт подушку, потому что в его старой машине "уставшая" подвеска, от которой у него начала болеть спина. В ответ сын рассказывает о плавной и комфортной подвеске обновленного автомобиля (с чего вдруг она изменилась?). Наконец, отец просит сына уступить место водителя, чтобы самому оценить Lada 4x4.

Добавим, что для боливийских покупателей доступны Lada Granta, Vesta, Lada 4x4 и Largus. В Боливии 5-дверная Lada 4x4 Urban стоит 17 900 долларов, что соответствует примерно 1 350 000 рублей по нынешнему курсу.

В России цены на 5-дверную Lada 4x4 лежат в диапазоне от 615 900 до 691 900 рублей. Автомобиль оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л. с. и пятиступенчатой "механикой", а также постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включением понижающего ряда.