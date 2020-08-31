Видео: автомобилист и байкер врезались при попытке выскочить на встречку

Известное среди всех водителей "правило трех Д" (Дай Дорогу Дураку) сформулировано давным-давно и, стоит признать, за многие годы спасло тысячи жизней на дорогах по всему миру. Но работает оно, увы, только если хотя бы один из участников дорожной ситуации - не дурак. Если же дураков на узком участке дороги больше одного - жди беды и готовься снимать видео для YouTube.

Героем, скажем так, №1 в этом видео выступил лихой мотоциклист (увы, не первый на этой неделе в нашей рубрике), решивший, что дорожная разметка касается только четырехколесный транспорт, но никак не беспечных ездоков вроде него. Объезжая пробку, он выехал на встречную полосу и готовился через 20-30 метров вернуться в свой ряд.

Но на его беду впереди ехал герой №2, еще один нестандартно мыслящий участник дорожного движения, на этот раз - на серебристом хэтчбеке. Ему показалось, что настало самое лучшее время для выезда из крайнего левого ряда (видео снято в стране с левосторонним движением) на встречную полосу.

И вот произошло то, что не могло не произойти - пути наших героев пересеклись на встречке. Нужно ли удивляться тому, что случилось дальше? Остается надеяться, что из-за угла внезапно не вынырнет дурак №3 на тяжелом грузовике...