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31.08.2020 08:01
Рубрика: Видео

Видео: автомобилист и байкер врезались при попытке выскочить на встречку

Текст: Вадим Давыденко

Известное среди всех водителей "правило трех Д" (Дай Дорогу Дураку) сформулировано давным-давно и, стоит признать, за многие годы спасло тысячи жизней на дорогах по всему миру. Но работает оно, увы, только если хотя бы один из участников дорожной ситуации - не дурак. Если же дураков на узком участке дороги больше одного - жди беды и готовься снимать видео для YouTube.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: байкеры не выдержали дистанцию друг с другом и поплатились за это

Героем, скажем так, №1 в этом видео выступил лихой мотоциклист (увы, не первый на этой неделе в нашей рубрике), решивший, что дорожная разметка касается только четырехколесный транспорт, но никак не беспечных ездоков вроде него. Объезжая пробку, он выехал на встречную полосу и готовился через 20-30 метров вернуться в свой ряд.

Но на его беду впереди ехал герой №2, еще один нестандартно мыслящий участник дорожного движения, на этот раз - на серебристом хэтчбеке. Ему показалось, что настало самое лучшее время для выезда из крайнего левого ряда (видео снято в стране с левосторонним движением) на встречную полосу.

И вот произошло то, что не могло не произойти - пути наших героев пересеклись на встречке. Нужно ли удивляться тому, что случилось дальше? Остается надеяться, что из-за угла внезапно не вынырнет дурак №3 на тяжелом грузовике...

Героем популярного в Сети видео стало оторвавшееся у машины колесо
#видео #авто