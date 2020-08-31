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Вышел трейлер боевика с Жаном Рено и Руби "Бэтвумен" Роуз "Привратник"

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    31.08.2020, 13:56
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies
Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies

Как говорится, джонуиковщины и люкбессоновщины вам в ленту: Lionsgate показала на своем YouTube-канале очень бодро и зло выглядящий трейлер боевика "Привратник" (The Doorman), прибравшего Руби Роуз после того, как она спешно соскочила с сериала "Бэтвумен".

Фото: youtube.com
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Роуз играет бывшего морпеха Эли Горски, которая демобилизуется с традиционным ПТСР и, вернувшись в Нью-Йорк, устраивает на работу в "роскошный отель". На который очень не повезло напасть шайке милитаризованных похитителей произведений искусств, разбойников во главе с безжалостным боссом в исполнении шарообразного Жана Рено.

Дальше на экранах - "Крепкий орешек в юбке", конечно же.

Режиссер - Рюхэй Китамура ("Годзилла: Финальные войны", "Противостояние", "Адзуми").

Релиз ждем 9 октября.

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