Вышел трейлер боевика с Жаном Рено и Руби "Бэтвумен" Роуз "Привратник"

Как говорится, джонуиковщины и люкбессоновщины вам в ленту: Lionsgate показала на своем YouTube-канале очень бодро и зло выглядящий трейлер боевика "Привратник" (The Doorman), прибравшего Руби Роуз после того, как она спешно соскочила с сериала "Бэтвумен".

Роуз играет бывшего морпеха Эли Горски, которая демобилизуется с традиционным ПТСР и, вернувшись в Нью-Йорк, устраивает на работу в "роскошный отель". На который очень не повезло напасть шайке милитаризованных похитителей произведений искусств, разбойников во главе с безжалостным боссом в исполнении шарообразного Жана Рено.

Дальше на экранах - "Крепкий орешек в юбке", конечно же.

Режиссер - Рюхэй Китамура ("Годзилла: Финальные войны", "Противостояние", "Адзуми").

Релиз ждем 9 октября.