Актриса сериала "Ривердэйл" шесть лет была тайным агентом ФБР

Американская актриса Марисоль Николс, известная по роли Гермионы Лодж в молодежном сериале "Ривердэйл", рассказала, что на протяжении шести лет совмещала кинокарьеру с работой в ФБР и была спецагентом под прикрытием. Теледива помогала ловить педофилов и расследовать преступления, связанные с сексуальным рабством.

Как сообщает Deadline, сотрудничать с ФБР 46-летняя Николс начала в 2012 году, когда ее актерская карьера пошла на спад. Во время операций актриса, в зависимости от ситуации, либо выдавала себя за мать, предлагавшую потенциальным растлителям встретиться с ребенком за вознаграждение, либо играла роль 12-летнего подростка.

При этом актриса сотрудничала не только с ФБР, но и с другими госструктурами, помогая им в борьбе с секс-трафиком несовершеннолетних. В 2014 году теледива также основала фонд по борьбе с сексуальным рабством Foundation for a Slavery Free World.

Двойная жизнь звезды американских телешоу уже заинтересовала продюсеров - на днях компания Sony Pictures Television объявила о планах экранизировать ее историю. Николс заявлена как исполнительный продюсер будущего сериала. Сыграет она саму себя или предпочтет остаться за кадром - пока неизвестно.