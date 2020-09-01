Chery показала второе поколение кроссовера Tiggo 8

Китайский автопроизводитель опубликовал официальные изображения новой генерации флагманского кроссовера Tiggo 8, который по традиции получил к названию приставку Plus. Продажи новинки могут стартовать до конца 2020 года.

Chery Tiggo 8 Plus базируется на платформе T1X, которая также лежит в основе предшествующего поколения и моделей Tiggo 4 и Tiggo 7. Длина нынешней "восьмёрки" составляет 4700 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1705 мм. Габариты новинки соответственно: 4722 х 1860 х 1745 мм. Размер колёсной базы остался прежним - 2710 мм.

Кроссовер нового поколения получил прогрессивную оптику с адаптивной регулировкой режима освещения и возможностью автоматического поворота светового пучка в диапазоне 15 градусов при манёвре для обеспечения лучшей видимости в тёмное время суток.

Фото: Пресс-служба Chery.

По предварительной информации, в моторной гамме Chery Tiggo 8 Plus останется только турбированный двигатель объёмом 1.6 литра мощностью 197 л.с., сагрегатированный с 7-ступенчатым преселективным "роботом". Платформа T1X не предусматривает установки системы полного привода, только передний.

Продажи Tiggo 8 актуальной генерации и нового Tiggo 8 Plus будут осуществляться параллельно. Дата премьеры новинки и сроки выхода на рынок, пока неизвестно, но, как пишут китайские СМИ, купить "плюсовый" Tiggo 8 можно будет уже в октябре этого года.

В России Chery Tiggo 8 доступен с 2-литровым турбомотором на 170 сил в паре с вариатором. Цена - от 1 599 900 рублей.

Chery готовится начать в нашей стране продажи Tiggo 7 Pro - второго поколения "семёрки". В числе конкурентов новинки в компании видят Kia Sportage, Hyundai Tucson и Volkswagen Tiguan.