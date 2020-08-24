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24.08.2020 14:35
Рубрика: Легковые авто

Chery назвала конкурентов нового Tiggo 7 Pro в России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Chery. Фото: Пресс-служба Chery.
Фото: Пресс-служба Chery.

Компания Chery продолжает раскрывать подробности о втором поколении Tiggo 7, которое получило к названию приставку Pro. На этот раз марка рассказала о том, какие модели являются основными конкурентами новинки.

Фото: www.autohome.com.cn
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"По результатам исследования было определено, что Chery Tiggo 7 Pro составит достойную конкуренцию переднеприводным версиям Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Hyundai Tucson. Кроссовер Tiggo 7 Pro отличается от моделей-конкурентов в сопоставимых комплектациях по стоимости более широким списком оснащения, входящим изначально в основу комплектации".

Фокус-группа отметила следующие преимущества Tiggo 7 Pro перед Sportage, Tiguan и Tucson: панорамный люк, обогрев обоих рядов сидений, кожаную отделку салона, систему бесключевого доступа, цифровую приборную панель, мультимедиа с 10-дюймовы экраном, беспроводную зарядку для смартфонов, систему камер кругового обзора, функцию бесконтактного открывания крышки багажника.

Ранее Chery рассказывала о том, какие опции получит Tiggo 7 Pro для российского рынка и публиковала фото салона модели.

Известно, что в России Chery Tiggo 7 Pro будет продаваться со 147-сильным турбомотором 1.5 литра в паре с вариатором. Привод - только передний. Данные по расходу топлива в различных режимах уже известны.

Продажи кроссовера должны стартовать до конца лета. Цены не называются. Первая генерация "семёрки" в нашей стране стоит от 1 229 900 рублей (за машину 2020 модельного года без учёта спецпредложений).

#Chery