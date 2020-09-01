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01.09.2020 18:37
Рубрика: Экономика

Холодный расчет

Российский газ ждет суровой зимы и "белых лебедей"
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8249)
Экспорт трубопроводного газа из России в первой половине этого года сократился на 16,7% (до 98,2 млрд кубометров) по сравнению с тем же периодом 2019 года. Выручка "Газпрома" от экспорта снизилась на 29% и составила 2,9 трлн рублей. При этом компания сумела завершить полугодие с прибылью в 45 млрд рублей, что для многих оказалось сюрпризом.

В "Газпроме" отмечают, что уже в третьем квартале видны признаки восстановления рынка, и даже повысили прогноз по годовому экспорту до 170 млрд кубометров. Глава финансово-экономического департамента компании Александр Иванников рассчитывает, что "черных лебедей" на рынке сменят "белые лебеди".

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Если посмотреть данные по газовым котировкам за последние два года, то видно, что коронавирус лишь усилил влияние негативных факторов на рынок, а не был главной причиной плохих результатов. Цены на природный газ стали падать с начала 2019 года. Тогда решающую роль сыграли теплая зима в Европе и ввод новых мощностей по добыче и экспорту газа в разных частях мира.

Прошлая зима также оказалась мягкой, а на опасениях, что может прерваться транзит российского газа через Украину, европейские компании затарили под завязку все газохранилища. В итоге профицит предложения на рынке возник уже в начале 2020 года, когда о коронавирусе еще говорили как о далекой китайской диковинке. Оказывать влияние на спрос в Европе пандемия и стала лишь в феврале, когда цены уже свалились до минимальных значений.

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Кризис на газовом рынке произошел бы и без коронавируса, хотя и был бы не таким глубоким. "Период оказался тяжелым для всей отрасли. Большинство компаний отчитались об убытках и росте чистого долга, - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. - К примеру, у Shell чистый убыток 18 млрд долларов, у Exxon - 1,7 млрд, у норвежской Equinor -1 млрд, у "Роснефти" - 98 млрд рублей". Средняя цена реализации газа на экспорт оказалась у "Газпрома" выше, чем у других публичных компаний. Кроме того, удалось на 500 млрд рублей сократить операционные расходы. Но и чистый долг пришлось нарастить, отметил Гривач.

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Наибольшие трудности выпали на II квартал, когда выручка упала на 35%, до 1,16 трлн рублей. Некоторое влияние оказала выплата "Газпромом" компенсации в 100 млрд рублей польской PGNiG по решению арбитража в Стокгольме.

При этом "Газпром" по итогам полугодия, несмотря на снижение капитальных затрат, показал отрицательный свободный денежный поток, что может привести к дальнейшему росту долговой нагрузки. Последнее во время презентации отчетности не исключил Александр Иванников.

"На фоне масштабов деятельности компании сумма долга "Газпрома" выглядит пока приемлемой. Кроме того, под предстоящие выплаты ранее был создан необходимый резерв, который был учтен в результатах за предыдущие периоды", - говорит аналитик "Финам" Алексей Калачев. По его мнению, разница между итоговой прибылью и убытками компании оказалась обусловлена в большой степени учетными факторами. Первый квартал для всех оказался убыточным во многом из-за падения курса рубля. Но уже во втором квартале за счет укрепления российской валюты часть этого "бумажного" убытка была возвращена. Кроме того, снижение курса рубля принесло "Газпрому" прибыль от переоценки дебиторской задолженности зарубежных потребителей за газ, проданный по долгосрочным контрактам, пояснил Калачев.

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