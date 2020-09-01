Евросоюз не согласился с решением Венгрии вновь закрыть границы

Решение Будапешта с 1 сентября вновь ввести запрет на въезд для иностранцев встревожило Брюссель. Рекомендации по ограничениям передвижений, связанные с COVID-19, были приняты в ЕС в июле, напомнили в Еврокомиссии.

"Мы подчеркиваем, что необходимо заменить общие ограничения на свободное передвижение. Ограничительные меры должны зависеть от времени или географии. Стоит применять ограничения только для приезжающих из определенных регионов", - цитирует телеканал Euronews представителя Еврокомиссии Вивиан Лунелу. Она подтвердила, что подробные рекомендации по ограничениям, связанным с COVID-19, действуют с июля.

Еврокомиссия подвергла Венгрию жесткой критике за то, что она не проинформировала путешественников и партнеров по ЕС до закрытия границ, которые вступает в силу в полночь по вторник. Брюссель призывает государства-члены координировать любые изменения, а не действовать в одиночку.

Со своей стороны, венгерские власти пояснили, что целью новых ограничительных мер является защита пожилых людей и обеспечение спокойного начала учебного года.