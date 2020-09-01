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01.09.2020 14:02
Рубрика: Российский автопром

Как у Porsche: спорткар "Крым" может получить кузов Targa

Текст: Валерий Карташов
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🚘Как вам такой вариант родстера «Крым»?🚘 ⠀ Этот экстерьер появился в результате рассмотрения варианта жесткой складной крыши. Большой плюс такой крыши в том, что, в отличие от мягкого варианта, она прячется под крышку, которая её всю закрывает. Внешне это смотрится выигрышнее. Крыша складывается, остаются треугольники, дизайн которых можно ещё продумать. Главный минус - обзорность назад стала хуже при поднятой крыше, в то время как с мягким поднятым верхом в заднее стекло можно что-то разглядеть. Если проблем не возникнет, такой вариант будет проще реализовать, чем тканевую крышу.

Публикация от РОДСТЕР КРЫМ (@kbm_roadster)

Создатели родстера "Крым" распространили изображения модели в кузове Targa. Таким же типом кузова обладает Porsche 911 Targa.

Фото: Пресс-служба Zetta.
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Третий прототип спорткара со сдвижной панелью крыши появился в результате рассмотрения варианта жёсткой складной крыши. Преимуществами нового варианта крыши является внешний вид за счёт того, что она прячется под крышку. Минус один - плохая обзорность при поднятой крыше.

Разработчики российского спорткара "Крым" из МГТУ им. Баумана отмечают, что вариант жёсткой складной крыши реализовать проще, нежели тканевую крышу с мягким поднятым верхом.

Ранее сообщалось о том, что в рамках проекта "Родстер Крым" изготовлен несущий каркас для третьего рабочего прототипа спорткара. Авторы "Крыма" планируют создать доступный и эффектный двухместный спортивный автомобиль.