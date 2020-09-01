Как у Porsche: спорткар "Крым" может получить кузов Targa

Создатели родстера "Крым" распространили изображения модели в кузове Targa. Таким же типом кузова обладает Porsche 911 Targa.

Третий прототип спорткара со сдвижной панелью крыши появился в результате рассмотрения варианта жёсткой складной крыши. Преимуществами нового варианта крыши является внешний вид за счёт того, что она прячется под крышку. Минус один - плохая обзорность при поднятой крыше.

Разработчики российского спорткара "Крым" из МГТУ им. Баумана отмечают, что вариант жёсткой складной крыши реализовать проще, нежели тканевую крышу с мягким поднятым верхом.

Ранее сообщалось о том, что в рамках проекта "Родстер Крым" изготовлен несущий каркас для третьего рабочего прототипа спорткара. Авторы "Крыма" планируют создать доступный и эффектный двухместный спортивный автомобиль.