Как у Porsche: спорткар "Крым" может получить кузов Targa

Посмотреть эту публикацию в Instagram
🚘Как вам такой вариант родстера «Крым»?🚘 ⠀ Этот экстерьер появился в результате рассмотрения варианта жесткой складной крыши. Большой плюс такой крыши в том, что, в отличие от мягкого варианта, она прячется под крышку, которая её всю закрывает. Внешне это смотрится выигрышнее. Крыша складывается, остаются треугольники, дизайн которых можно ещё продумать. Главный минус - обзорность назад стала хуже при поднятой крыше, в то время как с мягким поднятым верхом в заднее стекло можно что-то разглядеть. Если проблем не возникнет, такой вариант будет проще реализовать, чем тканевую крышу.
Создатели родстера "Крым" распространили изображения модели в кузове Targa. Таким же типом кузова обладает Porsche 911 Targa.
Третий прототип спорткара со сдвижной панелью крыши появился в результате рассмотрения варианта жёсткой складной крыши. Преимуществами нового варианта крыши является внешний вид за счёт того, что она прячется под крышку. Минус один - плохая обзорность при поднятой крыше.
Разработчики российского спорткара "Крым" из МГТУ им. Баумана отмечают, что вариант жёсткой складной крыши реализовать проще, нежели тканевую крышу с мягким поднятым верхом.
Ранее сообщалось о том, что в рамках проекта "Родстер Крым" изготовлен несущий каркас для третьего рабочего прототипа спорткара. Авторы "Крыма" планируют создать доступный и эффектный двухместный спортивный автомобиль.