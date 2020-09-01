Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 28 августа 2020 года № 65-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 07.08.2020 № 62-пг) следующие изменения:

1) в пункте 6:

в абзаце первом слова "по 30 августа 2020 года" заменить словами "по 30 сентября 2020 года";

в подпункте 1 после слова "кинотеатров" дополнить словами ", плавательных бассейнов";

2) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 9.2 слова "медицинские и" исключить;

3) в подпункте 2 пункта 17 слова "в пунктах 8, 9" заменить словами "в пункте 8";

4) подпункт 1 пункта 18 изложить в следующей редакции:

"1) приостановить для посетителей функционирование подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа физкультурно-спортивных организаций, организаций в сфере культуры и искусства (за исключением тренажерных залов, стадиона, лыже-роллерных трасс, катка, теннисных кортов, стрелкового спортивного тира при условии соблюдения требований, указанных в Приложении 4 к настоящему постановлении?, кинотеатра при условии соблюдения требований, указанных в Приложении 6 к настоящему постановлению, плавательного бассейна при условии соблюдения требований, указанных в Приложении 7, а также индивидуальных экскурсий, занятий в клубных формированиях и творческих коллективах, проводимых учреждениями культуры;";

5) дополнить пунктом 22.6 следующего содержания:

"22.6. Организациям, предоставляющим услуги с использованием плавательных бассейнов, обеспечить работу таких организаций с учетом требований, указанных в Приложении 7 к настоящему постановлению.";

6) Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

7) дополнить Приложением 7 согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление, за исключением абзаца третьего подпункта 1, подпунктов 4, 5, 7 пункта 1 настоящего постановления, вступает в силу со дня его официального опубликования.

Абзац третий подпункта 1, подпункты 4, 5, 7 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 сентября 2020 года.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный





Приложение 1 к постановлению губернатора Ненецкого автономного округа от 28.08.2020 № 65-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при работе общественных бань в период угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. Обеспечить перед открытием бани проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Обеспечить ежедневно перед началом рабочей смены "входной фильтр" для сотрудников с проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны.

3. Обеспечить при входе в баню места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запретить вход в бани лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования.

5. Ограничить контакты между работниками и между посетителями:

1) организовать обслуживание в бане по предварительной записи по сеансам (одномоментный вход в баню на один полный банный цикл группы лиц в количестве из расчета 1,5 кв. м в помывочной на одного человека);

2) обеспечить временной интервал между сеансами не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними и проведения дезинфекции помещений, оборудования и инвентаря;

3) не допускать случаев ожидания сеансов посетителями в помещениях бани;

4) обеспечить нанесение специальной разметки в помещениях на расстоянии не менее 1,5 метров для соблюдения безопасной дистанции между работниками и посетителями бани;

5) запретить использование купелей и бассейнов.

6. Организовать посменную работу сотрудников.

7. Запретить прием пищи на рабочих местах, а также исключить предоставление для посетителей напитков (чая, кофе и т.д.) и пищи.

8. Обеспечить отдельную комнату для приема пищи персонала с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

9. Обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков.

10. Обеспечить нахождение сотрудников на рабочих местах в специальной одежде и обуви, и средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках) (при работе вне мыльных и парильных).

11. Обеспечить ежедневную (после окончания работы) стирку специальной одежды работников и белья для посетителей (простыни, полотенца) по договору со специализированной организацией или непосредственно в бане.

12. Обеспечить неснижаемый пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств для проведения уборки и дезинфекции, средств индивидуальной защиты.

13. Обеспечить проветривание помещений, оборудованных оконными проемами, между сменами.

14. Обеспечить проведение каждые 2 часа влажной уборки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты) с обработкой всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, перил, подлокотников, стульев, диванов) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

15. Обеспечить проведение дезинфекции по вирусному режиму помещений, оборудования и инвентаря в раздевальных, мыльных и парильных после каждого сеанса.

16. Организовать в течение рабочего дня осмотр работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

17. Обеспечить проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной гигиены (регулярного мытья рук с мылом и обработки кожным антисептиком в течение всего рабочего дня, после посещения санузла, перед приемом пищи).





Приложение 2 к постановлению губернатора Ненецкого автономного округа от 28.08.2020 № 65-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при работе плавательных бассейнов в период угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. Перед открытием плавательных бассейнов:

1) обеспечить проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств;

2) провести работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад.

2. Обеспечить соблюдение дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метров с помощью сигнальной разметки.

3. Ограничить контакты между персоналом и посетителями.

4. Ограничить доступ посетителей - не более 50% от вместимости объекта. Использование кабинок в раздевалке с учетом дистанции не менее 1,5 метров (сигнальная разметка).

5. Ограничить вход в помещения плавательного бассейна лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ по ремонту и обслуживанию оборудования.

6. Обеспечить проведение уборки с применением дезинфицирующих средств: всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок и бассейнов - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа.

7. Установить при входе и в местах общего пользования оборудование для обработки рук антисептическими средствами, обеспечить условия для соблюдения гигиены рук.

8. Организовать перед началом смены "входной фильтр" для персонала и посетителей с обязательным проведением термометрии. Лиц с температурой тела 37,1 градусов по Цельсию и выше и/или с признаками инфекционных заболеваний (кашель, насморк и другие) не допускать.

9. Обеспечить персонал запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук.

10. Обеспечить контроль за применением персоналом средств индивидуальной защиты.

11. Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов.

12. Осуществлять производственный контроль за качеством воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями санитарных правил.







