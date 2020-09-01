Названа причина смерти актера Бориса Клюева

Причиной смерти Народного артиста России Бориса Клюева, скончавшегося 1 сентября на 77-м году жизни, стало онкологическое заболевание - последние годы актер сражался с раком легких.

Об этом МК рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

О диагнозе Клюева стало известно еще в 2018 году, но артист продолжал работать, несмотря на свой недуг.

Борис Клюев, один из ведущих актеров Государственного академического Малого театра и член Правления Гильдии актеров кино России, родился в 1944 году в Москве.

Будущий знаковый артист рос без отца, работать начал в тринадцать - на стройке. Разгружал вагоны на железнодорожной станции.

После школы поступил в Театральное училище имени Щепкина. Учась на четвертом курсе которого начал проявляться в массовках Малого театра.

Служил в армии. Во время службы поучаствовав в массовке "Войны и мира" Бондарчука.

После окончания училища получил приглашение влиться в труппу театра.

Полноценный дебют в кино - в 1968 году, эпизод в драме Маноса Захариса "Каратель", где его экранными партнерами были Шакуров, Бурков, Джигарханян и Каневский.

Среди наиболее известных ролей - граф Рошфор в "Д'Артаньяне и трех мушкетерах", Майкрофт Холмс, брат Шерлока, в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", шпион Сергей "Трианон" Дубов в "ТАСС уполномочен заявить..." и Николай Петрович в ситкоме "Воронины".

Озвучил Сарумана в российской локализации фэнтези-эпика Питера Джексона.

Прощание с артистом пройдет в его родном Малом театре, дата и время церемонии будут объявлены позднее.