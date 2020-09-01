Отец Цоя опроверг сведения о том, что он писал Путину из-за фильма

Отец погибшего в 1990 году лидера группы "Кино" Виктора Цоя Роберт Цой назвал враньем прозвучавшие накануне сообщения о том, что наследники музыканта якобы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить показ картины Алексея Учителя "Цой".

"Это враки, вранье это", - заявил Цой в разговоре с РЕН ТВ. Он добавил: "Никогда ничего никому не писал я".

Напомним: ранее СМИ сообщили, что отец и сын Виктора Цоя обратились к президенту с просьбой не допустить выхода картины в прокат.

Точной даты премьеры ленты, главным героем которой стал водитель рокового "Икаруса" (его сыграл Евгений Цыганов), по-прежнему нет.

Первый трейлер драмы "Цой" смотрите здесь.

Напомним, что предыдущий фильм Учителя - квазиисторическая мелодрама "Матильда" - также оказался в центре скандала.