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Отец Цоя опроверг сведения о том, что он писал Путину из-за фильма

Новости
    01.09.2020, 09:52
Текст:   Олег Усков

Отец погибшего в 1990 году лидера группы "Кино" Виктора Цоя Роберт Цой назвал враньем прозвучавшие накануне сообщения о том, что наследники музыканта якобы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить показ картины Алексея Учителя "Цой".

Фото: kinopoisk.ru
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"Это враки, вранье это", - заявил Цой в разговоре с РЕН ТВ. Он добавил: "Никогда ничего никому не писал я".

Напомним: ранее СМИ сообщили, что отец и сын Виктора Цоя обратились к президенту с просьбой не допустить выхода картины в прокат.

Точной даты премьеры ленты, главным героем которой стал водитель рокового "Икаруса" (его сыграл Евгений Цыганов), по-прежнему нет.

Первый трейлер драмы "Цой" смотрите здесь.

Напомним, что предыдущий фильм Учителя - квазиисторическая мелодрама "Матильда" - также оказался в центре скандала.

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