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01.09.2020 17:19
Рубрика: Власть

Проект закона о Госсовете после внесения в Госдуму обсудят с экспертами

Текст: Ксения Воронцова

Проект закона о Государственном совете после внесения в нижнюю палату парламента обсудят с представителями экспертного и профессионального сообщества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что в настоящее время идет подготовка соответствующего проекта федерального закона. "После того как законопроект будет внесен в ГД, мы обсудим его с представителями экспертного и профессионального сообщества", - подчеркнул Володин, слова которого приводятся на сайте нижней палаты.

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По мнению спикера Госдумы, данный орган необходим для России - государства с федеративным устройством. "Последние двадцать лет Госсовет обеспечивает связь регионов и федерального центра, на его заседаниях губернаторы имеют возможность донести свою точку зрения", - отметил Вячеслав Володин.

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию предложил "кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне", напомнил председатель Госдумы. А после принятия соответствующих поправок в Конституцию и закрепления в ней статуса данного органа, вырос не только уровень его решений, но и ответственность тех, кто будет входить в состав Госсовета. "А соответственно, будет расти эффективность всей системы власти в целом", - отметил Володин.

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