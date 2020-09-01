"Просто чушь собачья": Алексей Учитель о претензиях наследников Цоя

Режиссер Алексей Учитель, который готовит к выходу свой фильм "Цой", отреагировал на сообщения о том, что наследники лидера группы "Кино" обратились к Владимиру Путину, чтобы не допустить картину в российские кинотеатры.

В комментарии изданию KP.RU он высказался по этому поводу достаточно резко и прямолинейно: "Все, что заявляется про оскорбление памяти Виктора Цоя, про оскорбление его таланта и наследия - просто чушь собачья".

Кроме того, постановщик подчеркнул, что никто из родственников Цоя фильм пока не смотрели, поэтому все обозначенные суждения, по его мнению, можно смело относить к категории слухов и домыслов.

Отдельно Учитель уточнил, что кинолента в любом случае доберется до больших экранов, так как съемочная группа уже получила прокатное удостоверение. Премьера планируется сразу после снятия ограничительных мер, связанных с мировой пандемией.

В центре сюжета грядущего фильма, несмотря на название, будет не сам знаменитый музыкант, а история водителя автобуса, с которым столкнулся автомобиль Виктора Цоя. Режиссер неоднократно заявлял, что сценарий картины основан не на реальных событиях, полностью вымышлен, а по жанру может быть отнесен к притче.