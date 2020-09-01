В Пензе появился "умный дом" для инвалидов

В Пензе появился первый в России "умный дом" для людей с инвалидностью. Он находится в уникальном арт-поместье "Новые берега", представляющим из себя самый крупный проект "сопровождаемого проживания" людей с ограничениями по здоровью.

Вместо традиционного ПНИ и интернатов люди с ограниченными возможностями здоровья живут здесь самостоятельно, прибегая к помощи соцработников. "Умный дом" отличается от всех остальных мест совместного проживания тем, что оборудован всевозможной электроникой, позволяющей, например, включить свет, отопление или вентиляцию при помощи голоса.

Почти все жители "Новых берегов" работают. 26 августа для их трудоустройства здесь открыли инклюзивное кафе и цех по производству полуфабрикатов. Запущены компьютерный класс, гончарная мастерская, швейный цех, строится образовательный центр, в котором люди с инвалидностью будут учиться на мотивационного тренера, эксперта доступной среды и равного консультанта. А скука, похоже, окончательно покинет "Новые берега" после недавнего открытия концертной площадки.

В третьем доме поместья живут 22 человека с инвалидностью. Они приехали сюда из Пензы, Петрозаводска, а также из Хабаровского и Красноярского краев. Просто так в "Новых берегах" не поселишься. Ключевое условие проживания - реализация на его базе авторского проекта, направленного на решение общественно-значимых проблем. Так в "Новых берегах" незрячие люди уже создали рок-группу, а художница Наталья Шиндина - специальную мастерскую для творчества. Сама она рисует держа кисточку в зубах.

"Новые берега" придумали и организовали энтузиасты общественно-церковного проекта "Квартал Луи".

- Пензенский проект "Квартал Луи" был, есть и останется уникальным, так как является пионером в своем роде, - говорила на открытии третьего дома заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. - Это не только модель сопровождаемого проживания, организация комфортной жизни людей с инвалидностью, но и пилотная площадка, на которой отрабатываются образовательные, профориентационные и мотивационные методики. Это еще и стартовая площадка для творческих людей. Здесь мощный сплав доброты, любви, энергии, ответственных людей, которые взяли на себя миссию помогать.

У многих есть надежда, что такие проекты в будущем будут реализованы в каждом российском регионе. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что "Новые берега" сегодня одна из визитных карточек территории.

- Мы первые в стране реализуем такой проект, - говорит он. - Сегодня важнейшая задача для государства, для любого руководителя, для бизнеса поддерживать такие социально-значимые инициативы.

Создатель этого проекта и исполнительный директор автономной НКО "Квартал Луи" Мария Львова-Белова уверена, что в "Новых берегах" удалось вывести формулу универсального дизайна с учетом требований безбарьерной среды, реализация которого не требует привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Здесь были опробованы лучшие разработки в области развития людей с инвалидностью из 11 регионов страны, а теперь "Новые берега" должны стать точкой роста инклюзивных практик для всей России.

- Мария не перестает удивлять, - говорит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. - Слава Богу, что такие люди, как Мария Алексеевна, есть на земле и в нашем Пензенском регионе. Если мы им будем помогать, то действительно сможем многое изменить.

Среди новоселов, которые въехали в новый дом - Станислав Усков. Молодой человек за одну ночь лишившийся зрения, планирует создать реабилитационный центр для людей, которые также резко теряют способность видеть. Среди новых жильцов и семья Сильванович из Красноярского края, воспитывающая ребенка-колясочника. В "Новых берегах" они будут заниматься развитием сельского хозяйства, выращивать ананасы при поддержке специалистов из Коста-Рики. Помимо тех, кто здесь живет, каждый месяц в "Новые берега" будут приезжать до 20 человек из разных регионов страны для обучения и стажировок. Для их размещения в новом, третьем доме, открылась большая двухэтажная квартира.

"Новые берега" рассчитывают стать федеральной площадкой по развитию современных инклюзивных практик и технологий, центром неформального образования, общения и обмена опытом. Проект не похож ни на один другой в России, он был задуман с учетом изученного опыта инклюзии Австрии, Германии, Финляндии, Италии и США.

Справка РГ

Пензенская автономная НКО содействия социальной адаптации личности "Квартал Луи" - общественно-церковный проект, созданный в июле 2014 года. "Новые берега" начали строить в феврале 2018 года. Проект представляет собой поместье площадью 7,6 тысяч квадратных метров, в инфраструктуре которого учтены все требования для проживания людей с инвалидностью. Поместье включает семь домов для временного проживания, работы и самореализации 120 людей с инвалидностью, а также семей, воспитывающих или усыновивших таких детей. Общая стоимость проекта 190 миллионов рублей.

Ежегодно организация проводит свыше 100 образовательных мероприятий, направленных на улучшение социального благополучия людей с инвалидностью и распространения идей равенства возможностей в России и мире. Проекты организации реализуются при поддержке Администрации Президента, полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, Русской Православной Церкви, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства экономического развития РФ, правительства Пензенской области, губернатора региона Ивана Белозерцева, партии "Единая Россия", а также бизнеса и неравнодушных граждан со всей страны.