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01.09.2020 05:39
Рубрика: Общество

В Пензе появился "умный дом" для инвалидов

Текст: Елена Яковлева
В Пензе появился первый в России "умный дом" для людей с инвалидностью. Он находится в уникальном арт-поместье "Новые берега", представляющим из себя самый крупный проект "сопровождаемого проживания" людей с ограничениями по здоровью.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вместо традиционного ПНИ и интернатов люди с ограниченными возможностями здоровья живут здесь самостоятельно, прибегая к помощи соцработников. "Умный дом" отличается от всех остальных мест совместного проживания тем, что оборудован всевозможной электроникой, позволяющей, например, включить свет, отопление или вентиляцию при помощи голоса.

Фото: Алексей Вакуленко/ РГ
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Почти все жители "Новых берегов" работают. 26 августа для их трудоустройства здесь открыли инклюзивное кафе и цех по производству полуфабрикатов. Запущены компьютерный класс, гончарная мастерская, швейный цех, строится образовательный центр, в котором люди с инвалидностью будут учиться на мотивационного тренера, эксперта доступной среды и равного консультанта. А скука, похоже, окончательно покинет "Новые берега" после недавнего открытия концертной площадки.

В третьем доме поместья живут 22 человека с инвалидностью. Они приехали сюда из Пензы, Петрозаводска, а также из Хабаровского и Красноярского краев. Просто так в "Новых берегах" не поселишься. Ключевое условие проживания - реализация на его базе авторского проекта, направленного на решение общественно-значимых проблем. Так в "Новых берегах" незрячие люди уже создали рок-группу, а художница Наталья Шиндина - специальную мастерскую для творчества. Сама она рисует держа кисточку в зубах.

"Новые берега" придумали и организовали энтузиасты общественно-церковного проекта "Квартал Луи".

- Пензенский проект "Квартал Луи" был, есть и останется уникальным, так как является пионером в своем роде, - говорила на открытии третьего дома заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. - Это не только модель сопровождаемого проживания, организация комфортной жизни людей с инвалидностью, но и пилотная площадка, на которой отрабатываются образовательные, профориентационные и мотивационные методики. Это еще и стартовая площадка для творческих людей. Здесь мощный сплав доброты, любви, энергии, ответственных людей, которые взяли на себя миссию помогать.

У многих есть надежда, что такие проекты в будущем будут реализованы в каждом российском регионе. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что "Новые берега" сегодня одна из визитных карточек территории.

- Мы первые в стране реализуем такой проект, - говорит он. - Сегодня  важнейшая задача для государства, для любого руководителя, для бизнеса поддерживать такие социально-значимые инициативы.

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Создатель этого проекта и исполнительный директор автономной НКО "Квартал Луи" Мария Львова-Белова уверена, что в "Новых берегах" удалось вывести формулу универсального дизайна с учетом требований безбарьерной среды, реализация которого не требует привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Здесь были опробованы лучшие разработки в области развития людей с инвалидностью из 11 регионов страны, а теперь "Новые берега" должны стать точкой роста инклюзивных практик для всей России.

- Мария не перестает удивлять, - говорит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. - Слава Богу, что такие люди, как Мария Алексеевна, есть на земле и в нашем Пензенском регионе. Если мы им будем помогать, то действительно сможем многое изменить.

Среди новоселов, которые въехали в новый дом - Станислав Усков. Молодой человек за одну ночь лишившийся зрения, планирует создать реабилитационный центр для людей, которые также резко теряют способность видеть. Среди новых жильцов и семья Сильванович из Красноярского края, воспитывающая ребенка-колясочника. В "Новых берегах" они будут заниматься развитием сельского хозяйства, выращивать ананасы при поддержке специалистов из Коста-Рики. Помимо тех, кто здесь живет, каждый месяц в "Новые берега" будут приезжать до 20 человек из разных регионов страны для обучения и стажировок. Для их размещения в новом, третьем доме, открылась большая двухэтажная квартира.

"Новые берега" рассчитывают стать федеральной площадкой по развитию современных инклюзивных практик и технологий, центром неформального образования, общения и обмена опытом. Проект не похож ни на один другой в России, он был задуман с учетом изученного опыта инклюзии Австрии, Германии, Финляндии, Италии и США.

Справка РГ

Пензенская автономная НКО содействия социальной адаптации личности "Квартал Луи" - общественно-церковный проект, созданный в июле 2014 года. "Новые берега" начали строить в феврале 2018 года. Проект представляет собой поместье площадью 7,6 тысяч квадратных метров, в инфраструктуре которого учтены все требования для проживания людей с инвалидностью. Поместье включает семь домов для временного проживания, работы и самореализации 120 людей с инвалидностью, а также семей, воспитывающих или усыновивших таких детей. Общая стоимость проекта 190 миллионов рублей.

Ежегодно организация проводит свыше 100 образовательных мероприятий, направленных на улучшение социального благополучия людей с инвалидностью и распространения идей равенства возможностей в России и мире. Проекты организации реализуются при поддержке Администрации Президента, полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, Русской Православной Церкви, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства экономического развития РФ, правительства Пензенской области, губернатора региона Ивана Белозерцева, партии "Единая Россия", а также бизнеса и неравнодушных граждан со всей страны.

В регионах Общество Общество Соцсфера Общество Соцсфера Соцзащита Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Президент Администрация Президента Президент Полпреды Президента в федеральных округах Правительство Минздрав Правительство Минтруд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область ПФО Пензенская область Пенза

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